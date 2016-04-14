台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
路透台北4月14日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期1,665.2亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.66%；91天期为0.72%；182天期则为0.84%。
央行上日发行4,886.5亿台币定存单。(完) (记者 董永年; 审校)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546