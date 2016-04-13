东南亚股市：多数上涨，新加坡股市创下两个月来最大单日涨幅

“油价继续升至每桶40美元上方，同时日圆逆转涨势，”KDB Daewoo Securities Indo nesia的分析师Taye Shim称。 中国3月贸易数据超出预期，进一步表明中国经济在企稳，这也提振了人气。 印尼指标股指 涨0.5%。 马来西亚股市 结束三日连跌，收涨0.5%，菲律宾股市 也上涨0.5%。但越 南股市 下跌0.3%。 泰国股市适逢假日休市。 涨跌 当日 今年以来 2016 年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 363.24 2.32 +0.64 +9.14 332.82 新加坡 2890.41 75.76 +2.69 +0.27 2882.73 马来西亚 1723.11 8.11 +0.47 +1.81 1692.51 印尼 4853.01 23.43 +0.49 +5.66 4593.01 菲律宾 7341.00 34.44 +0.47 +5.59 6952.08 越南 578.02 -1.82 -0.31 -0.17 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张明钧/汪红英；审校 郑茵/王洋)