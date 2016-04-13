东南亚股市：多数上涨，新加坡股市创下两个月来最大单日涨幅

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
“油价继续升至每桶40美元上方，同时日圆逆转涨势，”KDB Daewoo Securities Indo nesia的分析师Taye Shim称。 中国3月贸易数据超出预期，进一步表明中国经济在企稳，这也提振了人气。 印尼指标股指 涨0.5%。 马来西亚股市 结束三日连跌，收涨0.5%，菲律宾股市 也上涨0.5%。但越 南股市 下跌0.3%。 泰国股市适逢假日休市。 涨跌 当日 今年以来 2016 年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 363.24 2.32 +0.64 +9.14 332.82 新加坡 2890.41 75.76 +2.69 +0.27 2882.73 马来西亚 1723.11 8.11 +0.47 +1.81 1692.51 印尼 4853.01 23.43 +0.49 +5.66 4593.01 菲律宾 7341.00 34.44 +0.47 +5.59 6952.08 越南 578.02 -1.82 -0.31 -0.17 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 张明钧/汪红英；审校 郑茵/王洋)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.