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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 18:33 BJT

东南亚股市：多数上涨，新加坡股市创下两个月来最大单日涨幅

“油价继续升至每桶40美元上方，同时日圆逆转涨势，”KDB Daewoo Securities Indo
nesia的分析师Taye Shim称。
    
    中国3月贸易数据超出预期，进一步表明中国经济在企稳，这也提振了人气。
    
    印尼指标股指 涨0.5%。
    
    马来西亚股市 结束三日连跌，收涨0.5%，菲律宾股市 也上涨0.5%。但越
南股市 下跌0.3%。
    
    泰国股市适逢假日休市。
    
                                                    涨跌    当日  今年以来  2016
年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   363.24     2.32   +0.64   +9.14   332.82
    新加坡                     2890.41    75.76   +2.69   +0.27  2882.73
    马来西亚                  1723.11     8.11   +0.47   +1.81  1692.51
    印尼                      4853.01    23.43   +0.49   +5.66  4593.01
    菲律宾                     7341.00    34.44   +0.47   +5.59  6952.08
    越南                        578.02    -1.82   -0.31   -0.17   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
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    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 张明钧/汪红英；审校 郑茵/王洋)

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