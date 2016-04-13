马来西亚期市：棕榈油期货六个交易日来首度上涨，追随豆油升势

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周三为六个交易日来首次上涨，追随其它植物油涨势，尤其是豆油升势。
棕榈油这一波跌势已累计下滑4.8%，因马币走坚和马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的3月产出增速高于预期。
该数据显示马来西亚3月棕榈油产出较2月大增16.9%，增幅远高于市场预期的增长8%。
6月棕榈油合约 收高0.8%，报每吨2,659马币。
成交量为47,126口，去年日均量为44,600口。
“棕榈油因为大连豆油上涨而走升，应该能保持住，因市场有点超卖，”一家吉隆坡经纪公司的交易员说。
大连商交所9月豆油合约 涨1.1%，芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约 则上涨1%。
美国大豆期货周三曾升至八个月高位，得益于基金买盘以及市场担心阿根廷的降雨将影响产出。
数据还显示，中国3月大豆进口量为610万吨，创下至少2008年以来同月份最大。
路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计会升至2,716马币，因其已在2,629马币附近寻获了支撑。(完)
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