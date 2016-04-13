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亚洲 | 2016年 4月 13日 星期三 19:45 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货六个交易日来首度上涨，追随豆油升势

路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周三为六个交易日来首次上涨，追随其它植物油涨势，尤其是豆油升势。

棕榈油这一波跌势已累计下滑4.8%，因马币走坚和马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的3月产出增速高于预期。

该数据显示马来西亚3月棕榈油产出较2月大增16.9%，增幅远高于市场预期的增长8%。

6月棕榈油合约 收高0.8%，报每吨2,659马币。

成交量为47,126口，去年日均量为44,600口。

“棕榈油因为大连豆油上涨而走升，应该能保持住，因市场有点超卖，”一家吉隆坡经纪公司的交易员说。

大连商交所9月豆油合约 涨1.1%，芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油合约 则上涨1%。

美国大豆期货周三曾升至八个月高位，得益于基金买盘以及市场担心阿根廷的降雨将影响产出。

数据还显示，中国3月大豆进口量为610万吨，创下至少2008年以来同月份最大。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计会升至2,716马币，因其已在2,629马币附近寻获了支撑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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