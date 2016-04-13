马来西亚期市：棕榈油期货六个交易日来首度上涨，追随豆油升势

路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周三为六个交易日来首次上涨，追随其它植物油涨势，尤其是豆油升势。

棕榈油这一波跌势已累计下滑4.8%，因马币走坚和马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的3月产出增速高于预期。