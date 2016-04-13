国际油市：亚洲石脑油裂解价差续跌，因供给充足

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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路透新加坡4月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周三扩大跌幅，至近一个月低点每吨73.03美元，因供给充足且买家多已完成5月下半月船货的购买。
亚洲主要石脑油进口商--台塑石化洽商购买5月下半月公开规格的石脑油船货。
交易商表示，目前交易可能已经达成，成交价格为C&F价每吨较日本报价贴水3-4美元，交易规模估计在100,000-150,000吨之间。
此前台塑石化3月30日达成的交易中，购买的5月上半月100,000-150,000吨石脑油，当时支付价格为贴水1美元。
这笔交易尚未直接证实，台塑石化和卖家均未就交易置评。
交易商称供给仍充足。
联合石化继续大举采购，从道达尔手中购买两批92号汽油船货，船期为5月3-7日，价格分别为每桶53.00和52.70美元。
托克(Trafigura)售出一批5月下半月石脑油船货，买家为伊藤忠商事，成交价格报每吨404美元。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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