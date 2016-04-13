国际油市：亚洲石脑油裂解价差续跌，因供给充足

路透新加坡4月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周三扩大跌幅，至近一个月低点每吨73.03美元，因供给充足且买家多已完成5月下半月船货的购买。

亚洲主要石脑油进口商--台塑石化洽商购买5月下半月公开规格的石脑油船货。

交易商表示，目前交易可能已经达成，成交价格为C&F价每吨较日本报价贴水3-4美元，交易规模估计在100,000-150,000吨之间。

此前台塑石化3月30日达成的交易中，购买的5月上半月100,000-150,000吨石脑油，当时支付价格为贴水1美元。

这笔交易尚未直接证实，台塑石化和卖家均未就交易置评。

交易商称供给仍充足。

联合石化继续大举采购，从道达尔手中购买两批92号汽油船货，船期为5月3-7日，价格分别为每桶53.00和52.70美元。

托克(Trafigura)售出一批5月下半月石脑油船货，买家为伊藤忠商事，成交价格报每吨404美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文