美国热股：摩根大通第一季获利下降，股价盘初急升3.5%

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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路透4月13日 - 美国按资产计最大的银行--摩根大通 公布第一季获利下降6.7%，主要因困境中的页岩油企业贷款可能发生问题所带来的相关成本提高，并且来自交易和投行业务的收入也下降。
摩根大通周三盘初股价急升3.5%，报61.33美元，周二收报59.28美元。(完)
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美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 孙茉莉; 审校 母红)
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