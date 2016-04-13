美国热股：电信巨头威瑞森员工罢工，股价盘初小跌

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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路透4月13日 - 电信巨头威瑞森通讯(Verizon Communications) 表示，旗下电缆业务部门员工举行罢工，此前工会和管理方未能就新的劳动合约达成一致。
威瑞森股价周三盘初下跌0.71%，报51.58美元，周二收报51.95美元。(完)
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 孙茉莉; 审校 母红)
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