EIA库存周报：美国上周原油库存猛增，汽油库存降幅大于预期

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
路透纽约4月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅为预期的逾三倍，但汽油库存减幅大于预期，馏分油库存也增加。
EIA公布，上周美国原油库存 增加660万桶，分析师预估增加190万桶。
EIA称，美国原油交割地库欣库存 减少180万桶。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 减少49.2万桶，炼厂开工率 下跌2.2个百分点。
美国上周汽油库存 减少420万桶，市场预估为减少140万桶。
EIA数据还显示，美国馏分油库存 增加50.5万桶，预估为增加28.1万桶。
上周美国原油日进口量 增加68.6万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
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