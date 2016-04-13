芝加哥期市：玉米期货急升3%至两个半月高位，因技术性买盘和天气因素

路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三急升3%至两个半月高位，交易商称，受技术性买盘和南美天气不利作物生长提振。

近月CBOT-5月玉米 在九个交易日内有八日上涨，自4月1日触及合约低位后反弹。该合约升穿3月30日的日内高位3.74美元，也升穿其100日移动均线，触发回补空头。

投资者将5月合约展期至7月 和12月合约 。在阿根廷和巴西玉米供应有限的情况下，美国玉米出口需求改善，也提振现货玉米买盘和支撑玉米期价。

分析师表示，一些阿根廷大豆农田降水过多，部份巴西地区天气乾燥，被认为对接近授粉的玉米不利。

尽管预期美国玉米播种面积大幅上升和天气预报美国天气有利田间工作，但CBOT玉米价格仍上涨。

近月5月玉米合约 收涨10-3/4美分，报每蒲式耳3.73-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为809,517口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)