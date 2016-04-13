《全球汇市》美元上涨，受股市走高和中国数据正面提振

* 日圆和欧元下跌，因股市上涨

* 日圆兑美元的涨势可能接近尾声－分析师

* 油价在周二大涨后回落

路透纽约4月13日 - 美元兑欧元周三攀升至两周高位，兑日圆升至一周高位，因全球股市攀升和中国出口数据改善，驱使投资者从较低收益的欧元和日圆转向较高风险押注。

近几周，欧元和日圆兑美元大幅上涨，因投资者寻求在传统的避险资产中避险，鉴于银行业和经济增长前景愈发黯淡，国际货币基金组织周二下调全球经济增长预估。

弱于预期的3月美国生产者物价指数(PPI)和零售销售数据短暂拉低美元，但周三美元的上行趋势未变。

“疲弱的零售销售和PPI数据基本上没有对美元带来影响，可能因为投资组合资金流入美国股市，”德意志银行汇市策略师Sebastien Galy说，“这为美元带来一些买需。”

不过，美元前景仍然疲弱。美国加息预期带动美元在一年半以来逐步攀升后，美元的涨势遭遇阻力，许多市场人士认为，美元的长期升势已经到了尾声。

预计产油国将在周日就冻产协议达成一致，以及看来对美国加息的预期触底反弹，也扶助美元表现。

美元指数 急升0.8%，报94.730，在四日内首次上涨。

欧元兑美元 下滑0.9%，至1.1284美元。欧元曾跌至两周低点1.1234美元。欧元兑日圆 下滑0.3%，至123.26日圆。

美元兑日圆 上升0.6%，至109.21日圆，高于周一低位107.61日圆。

东方汇理银行G10外汇策略部门主管Valentin Marinov说，最近的日圆涨势可能失去动能。他说，日圆近期涨势反映出对估值过低的担忧。

“这些担忧已明显缓和，目前美元/日圆交投在更接近由购买力平价或长期估值模型反映的 '公允价值' 。”他补充说，这长期公允价值是1美元相当于105日圆。

油价周三下滑1.3%，使周二走高的挪威克朗 和澳元 等商品相关货币的升势消退。