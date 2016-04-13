《全球汇市》美元上涨，受股市走高和中国数据正面提振

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 日圆和欧元下跌，因股市上涨
* 日圆兑美元的涨势可能接近尾声－分析师
* 油价在周二大涨后回落
路透纽约4月13日 - 美元兑欧元周三攀升至两周高位，兑日圆升至一周高位，因全球股市攀升和中国出口数据改善，驱使投资者从较低收益的欧元和日圆转向较高风险押注。
近几周，欧元和日圆兑美元大幅上涨，因投资者寻求在传统的避险资产中避险，鉴于银行业和经济增长前景愈发黯淡，国际货币基金组织周二下调全球经济增长预估。
弱于预期的3月美国生产者物价指数(PPI)和零售销售数据短暂拉低美元，但周三美元的上行趋势未变。
“疲弱的零售销售和PPI数据基本上没有对美元带来影响，可能因为投资组合资金流入美国股市，”德意志银行汇市策略师Sebastien Galy说，“这为美元带来一些买需。”
不过，美元前景仍然疲弱。美国加息预期带动美元在一年半以来逐步攀升后，美元的涨势遭遇阻力，许多市场人士认为，美元的长期升势已经到了尾声。
预计产油国将在周日就冻产协议达成一致，以及看来对美国加息的预期触底反弹，也扶助美元表现。
美元指数 急升0.8%，报94.730，在四日内首次上涨。
欧元兑美元 下滑0.9%，至1.1284美元。欧元曾跌至两周低点1.1234美元。欧元兑日圆 下滑0.3%，至123.26日圆。
美元兑日圆 上升0.6%，至109.21日圆，高于周一低位107.61日圆。
东方汇理银行G10外汇策略部门主管Valentin Marinov说，最近的日圆涨势可能失去动能。他说，日圆近期涨势反映出对估值过低的担忧。
“这些担忧已明显缓和，目前美元/日圆交投在更接近由购买力平价或长期估值模型反映的 '公允价值' 。”他补充说，这长期公允价值是1美元相当于105日圆。
油价周三下滑1.3%，使周二走高的挪威克朗 和澳元 等商品相关货币的升势消退。
不过，油价仍然远高于每桶40美元，扶助所有商品货币脱离1月触及的长期低点。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。