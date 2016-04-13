加拿大股市：触及五个月高位，银行股和工业股领升

标题新闻：欧盟执委会要求意大利削减今年财赤，结构性赤字/GDP比例降低0.2个百分点－财政部消息
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路透多伦多4月13日 - 加拿大主要股指周三收位为去年11月以来最高，因金融股和工业股上涨，因中国贸易数据意外强劲和美国的摩根大通盈利意外强劲。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高89.93点，或0.66%，报13,671.35点。上次收在该水准以上是在11月3日。
Baskin Financial Services投资组合经理Barry Schwartz表示，加拿大的银行股股价可能进一步上涨，因该板块的价值大幅下降，尽管去年盈利上升约6%。
金融股上涨1.2%，工业股升2.4%，非必需消费品上升1%。
受低基数以及全球经济回暖支持，中国3月出口同比涨幅远超市场预期，创下13个月新高；而进口同比跌幅也大幅缩窄，在大宗商品价格回升和国内投资加速带动下，由补库存周期推动的进口复苏有望延续。
加拿大能源股小幅下跌，因油价缩减近期的升幅。材料股下滑0.7%。(完)
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