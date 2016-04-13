澳新经济指标预测--4月14日-4月21日****

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日当周 4月14日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 3月 增加2 增加0.03 全职就业人数(万人) -- 增加1.59 就业参与率 65.0% 64.9% 失业率 5.9% 5.8% 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 64.7% 4月15日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 47.9 4月18日当周 4月17日(日) 2245 新西兰消费者物价指数(较前季) 第一季 +0.1% -0.5% (较上年同期) +0.4% +0.1% 4月18日(一) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -0.1% 4月19日(二) 暂无重要经济数据公布。 4月20日(三) 暂无重要经济数据公布。 4月21日(四) 暂无重要经济数据公布。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张涛；审校 陈宗琦)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。