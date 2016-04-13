日韩经济指标预测--4月14日-4月21日****

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日当周 4月13日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超15,551 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,152 4月14日(四) 2300 韩国失业率 3月 -- 4.1% 4月15日(五) -- 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差98 出口 -- -8.2% 进口 -- -13.8% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 41.80 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 36.00 0430 日本工业生产修正值 2月 -- -6.2% 产能利用率指数(较前月) 2月 -- +2.6% 4月18日当周 4月18日(一) 0300 韩国L货供额 2月 -- +8.6% 4月19日(二) -- 韩国央行利率决定 4月 -- 1.50% 2100 韩国生产者物价指数(较上年同期) 3月 -- -3.4% (较前月) -- 持平 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正6 2350 日本出口(较上年同期) 3月 -- -4.0% 日本进口(较上年同期) 3月 -- -14.2% 日本贸易收支(亿日圆) 3月 -- 顺差2,428 4月20日(三) 暂无重要经济数据公布。 4月21日(四) 暂无重要经济数据公布。 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。