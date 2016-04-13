《美国重要政经日程》--4月14日

标题新闻：英国脱欧事务大臣戴维斯称即便议会否决了退欧协议最终条款，英国仍将退出欧盟
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1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据，3月消费者物价指数(CPI)和实质所得
1230 - 农业部公布一周出口销售数据
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券，宣布标售五年期通胀保值债券
-- - 克利夫兰联储公布3月消费者物价指数(CPI)中值
1700 - 财政部标售30年期公债
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储，FED)公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 杜明霞)
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路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。