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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          79.64    +1.78    +2.29   3002086
    京东                29.58    +1.48    +5.27  13914819
    新浪              50.81    +1.47    +2.98   1063515
    搜狐              48.65    +0.90    +1.88    301225
    网易             142.74    +5.55    +4.05   1072809
    百度             193.98    +6.58    +3.51   3264158
    
    台湾
    台湾积体电路       26.17    +0.60    +2.35   1982812
    联电                2.04    +0.00    +0.00     98766
    日月光              5.65    +0.11    +1.99    199897
    硅品精密           7.85    +0.09    +1.16    380356
    和信超媒体         2.82    +0.02    +0.88      2957
    友达                3.09    +0.06    +1.98    147920
    中华电信           33.96    +0.06    +0.18     50954
    台湾国际航电      42.32    +1.90    +4.70   2251542
    
    香港
    中国移动           57.20    +1.62    +2.91    279562
    中国联通           13.06    +0.21    +1.63    107180
    中国电信           55.66    +1.46    +2.69     14091
    中芯国际            4.47    +0.07    +1.59      6938
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 杜明霞；审校 李爽)

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