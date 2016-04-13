《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 79.64 +1.78 +2.29 3002086 京东 29.58 +1.48 +5.27 13914819 新浪 50.81 +1.47 +2.98 1063515 搜狐 48.65 +0.90 +1.88 301225 网易 142.74 +5.55 +4.05 1072809 百度 193.98 +6.58 +3.51 3264158 台湾 台湾积体电路 26.17 +0.60 +2.35 1982812 联电 2.04 +0.00 +0.00 98766 日月光 5.65 +0.11 +1.99 199897 硅品精密 7.85 +0.09 +1.16 380356 和信超媒体 2.82 +0.02 +0.88 2957 友达 3.09 +0.06 +1.98 147920 中华电信 33.96 +0.06 +0.18 50954 台湾国际航电 42.32 +1.90 +4.70 2251542 香港 中国移动 57.20 +1.62 +2.91 279562 中国联通 13.06 +0.21 +1.63 107180 中国电信 55.66 +1.46 +2.69 14091 中芯国际 4.47 +0.07 +1.59 6938 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 杜明霞；审校 李爽)