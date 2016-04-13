《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月13日

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 79.64 +1.78 +2.29 3002086 京东 29.58 +1.48 +5.27 13914819 新浪 50.81 +1.47 +2.98 1063515 搜狐 48.65 +0.90 +1.88 301225 网易 142.74 +5.55 +4.05 1072809 百度 193.98 +6.58 +3.51 3264158 台湾 台湾积体电路 26.17 +0.60 +2.35 1982812 联电 2.04 +0.00 +0.00 98766 日月光 5.65 +0.11 +1.99 199897 硅品精密 7.85 +0.09 +1.16 380356 和信超媒体 2.82 +0.02 +0.88 2957 友达 3.09 +0.06 +1.98 147920 中华电信 33.96 +0.06 +0.18 50954 台湾国际航电 42.32 +1.90 +4.70 2251542 香港 中国移动 57.20 +1.62 +2.91 279562 中国联通 13.06 +0.21 +1.63 107180 中国电信 55.66 +1.46 +2.69 14091 中芯国际 4.47 +0.07 +1.59 6938 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 杜明霞；审校 李爽)
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WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。