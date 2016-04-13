美国与加拿大经济指标预测--4月14日-4月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月11日当周 4月14日(四) 1230 加拿大新屋价格指数 2月 +0.1% +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% -0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.1% +1.0% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.5% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月9日当周 27 26.7 四周均值(万人) -- 26.675 续请失业金人数(万人) 4月2日当周 218.3 219.1 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 3月 -- +0.2% 4月15日(五) 1230 加拿大制造业销售(较前月) 2月 -1.5% +2.3% 1230 美国纽约联储制造业指数 4月 正2.21 正0.62 1315 美国工业生产(较前月) 3月 -0.1% -0.5% 产能利用率 75.4% 75.4% 制造业产出(较前月) +0.1% +0.1% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 4月初值 92.0 91.0 现况指数 106.0 105.6 预期指数 82.5 81.5 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 2月 -- 净流入1,184 外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出504 4月18日当周 4月18日(一) 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 59 58 4月19日(二) 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 120 117.7 建筑许可(较前月) -- -2.2% 房屋开工年率(万户) 118.8 117.8 房屋开工(较前月) -- +5.2% 4月20日(三) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 -- 持平 1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 526 508 4月21日(四) 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 正7.0 正12.4 1300 美国房屋价格(较前月) 2月 -- +0.5% (较上年同期) -- +6.0% 房屋价格指数 -- 230.7 1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.3% +0.1%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 张荻； 审校 戴素萍)