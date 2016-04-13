更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存猛增，汽油库存降幅大于预期

标题新闻：苏格兰首席大臣斯特金称若其对脱欧后新贸易计划的提议被拒，须有从英国独立的选择
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(新增分析师评论)
路透纽约4月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅为预期的逾三倍，馏分油库存也增加，但汽油库存降幅大于预期。
“汽油需求正在迅速增加，而这推升原油库存，”Price Futures Group券商分析师Phil Flynn表示。
数据公布后，在美东时间10:54，美国原油 由跌转为上涨0.02美元至42.18美元，但终场收低0.41美元，报每桶41.76美元。
EIA公布，上周美国原油库存 增加660万桶，分析师预估增加190万桶。
EIA称，美国原油交割地库欣库存 减少180万桶。
美国上周汽油库存 减少420万桶，市场预估为减少140万桶。
“即使原油库存大幅增加，大家的焦点仍转向夏季驾车旺季，以及汽油库存减少424万桶，我预期油价将持续上涨，”RJO Futures资深市场策略师Phillip Streible表示。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 减少49.2万桶，产能利用率 下跌2.2个百分点。
EIA数据还显示，美国馏分油库存 增加50.5万桶，预估为增加28.1万桶。
上周美国原油日进口量 增加68.6万桶。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
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