加拿大央行：维持利率不变，但警告经济面临加元升值等下行风险

标题新闻：英国脱欧事务大臣戴维斯称即便议会否决了退欧协议最终条款，英国仍将退出欧盟
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加元在央行利率决议公布后立即上涨，但随后走弱。
波洛兹对BNN新闻频道表示，他反对外界关于该央行有削弱加元计划的猜测。
Western Union Business Solutions的企业风险经理Michael Goshko表示，波洛兹似乎要避免刺激加元波动，但他的言论很可能在未来数月限制加元进一步升值。
“如果他暗示不希望加元持续走强，交易员就会马上抓住这点，”Goshko表示。
PNC Financial Services Group的资深国际分析师William Adams表示，如果广泛预期的美国升息成为现实或者是油价再度下跌，波洛兹可能什么都不必做。
加拿大央行上调了2016年经济成长预估，但略微下调了2017年预估。它表示，尽管最大的贸易伙伴--美国经济在年初表现疲弱后会重拾动能，但经济复苏的态势和构成情况对加拿大出口“的有利程度将有所降低”。
“他们强调了几乎所有可能想到的不利因素，”BMO Capital Markets的首席经济学家Doug Porter表示。
但央行表示，产出缺口可能在2017年下半年弥合，早于先前预期的2017年底。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞/李春喜)
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路透1月17日 - 美国股市周二开盘下跌，在美国候任总统特朗普对强势美元发表讲话，及英国首相特雷莎梅发表退欧言论后，投资者寻求避险资产。