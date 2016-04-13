加拿大央行：维持利率不变，但警告经济面临加元升值等下行风险

加元在央行利率决议公布后立即上涨，但随后走弱。

波洛兹对BNN新闻频道表示，他反对外界关于该央行有削弱加元计划的猜测。

Western Union Business Solutions的企业风险经理Michael Goshko表示，波洛兹似乎要避免刺激加元波动，但他的言论很可能在未来数月限制加元进一步升值。

“如果他暗示不希望加元持续走强，交易员就会马上抓住这点，”Goshko表示。

PNC Financial Services Group的资深国际分析师William Adams表示，如果广泛预期的美国升息成为现实或者是油价再度下跌，波洛兹可能什么都不必做。

加拿大央行上调了2016年经济成长预估，但略微下调了2017年预估。它表示，尽管最大的贸易伙伴--美国经济在年初表现疲弱后会重拾动能，但经济复苏的态势和构成情况对加拿大出口“的有利程度将有所降低”。

“他们强调了几乎所有可能想到的不利因素，”BMO Capital Markets的首席经济学家Doug Porter表示。

但央行表示，产出缺口可能在2017年下半年弥合，早于先前预期的2017年底。(完)