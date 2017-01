《美国上市公司业绩公布日程表》--4月14日至4月21日

路透4月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时 间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年 ) 14-4-16 BMO DAL.N Q1 2016 达美航空(Delta Air Line) 14-4-16 BMO PGR.N March 2016 Progressive Corp 14-4-16 BMO PNC.N Q1 2016 PNC Financial Services Group Inc 14-4-16 BMO BLK.N Q1 2016 贝莱德(Blackrock) 14-4-16 10:45 BAC.N Q1 2016 美国银行 14-4-16 12:00 WFC.N Q1 2016 富国银行(Wells Fargo) 15-4-16 BMO RF.N Q1 2016 Regions Financial Corp 15-4-16 BMO C.N Q1 2016 花旗集团 15-4-16 BMO SCHW.N Q1 2016 嘉信理财(Charles Schwab) 15-4-16 22-4-16 AMC KMI.N Q1 2016 Kinder Morgan Inc 18-4-16 BMO HAS.OQ Q1 2016 孩之宝(Hasbro) 18-4-16 BMO MTB.N Q1 2016 M&T Bank Corp 18-4-16 BMO GWW.N Q1 2016 W W Grainger Inc 18-4-16 BMO PEP.N Q1 2016 百事可乐(PepsiCo Inc) 18-4-16 BMO JBHT.OQ Q1 2016 J B Hunt Transport Services Inc 18-4-16 BMO MS.N Q1 2016 摩根士丹利 18-4-16 22-4-16 BMO RCL.N Q1 2016 皇家加勒比游轮有限公司 18-4-16 AMC IBM.N Q1 2016 IBM 18-4-16 AMC NFLX.OQ Q1 2016 Netflix Inc 19-4-16 BMO PLD.N Q1 2016 Prologis Inc 19-4-16 BMO JNJ.N Q1 2016 强生 19-4-16 BMO HOG.N Q1 2016 哈雷戴维森 19-4-16 BMO KSU.N Q1 2016 Kansas City Southern 19-4-16 BMO GPC.N Q1 2016 Genuine Parts Co 19-4-16 BMO OMC.N Q1 2016 Omnicom Group Inc 19-4-16 BMO NTRS.OQ Q1 2016 Northern Trust Corp 19-4-16 BMO GS.N Q1 2016 高盛 19-4-16 BMO CMA.N Q1 2016 Comerica Inc 19-4-16 BMO PM.N Q1 2016 菲利普莫里斯(Philip Morris) 19-4-16 BMO UNH.N Q1 2016 UnitedHealth Group Inc 19-4-16 11:00 DOV.N Q1 2016 Dover Corp 19-4-16 AMC INTC.OQ Q1 2016 英特尔 19-4-16 AMC YHOO.OQ Q1 2016 雅虎 19-4-16 AMC LLTC.OQ Q3 2016 Linear Technology Corp 19-4-16 25-4-16 AMC ILMN.OQ Q1 2016 Illumina Inc 19-4-16 AMC ISRG.OQ Q1 2016 Intuitive Surgical Inc 19-4-16 AMC DFS.N Q1 2016 Discover Financial Services 19-4-16 AMC NAVI.OQ Q1 2016 Navient Corp 20-4-16 NTS LRCX.OQ Q3 2016 Lam Research Corp 20-4-16 BMO STJ.N Q1 2016 St. Jude Medical Inc 20-4-16 BMO APH.N Q1 2016 Amphenol Corp 20-4-16 BMO ABT.N Q1 2016 雅培制药 20-4-16 BMO KO.N Q1 2016 可口可乐 20-4-16 BMO HBAN.OQ Q1 2016 Huntington Bancshares Inc 20-4-16 BMO EMC.N Q1 2016 易安信电脑系统(EMC) 20-4-16 BMO TXT.N Q1 2016 德事隆(Textron Inc) 20-4-16 BMO USB.N Q1 2016 U.S. Bancorp 20-4-16 BMO TEL.N Q2 2016 TE Connectivity Ltd 20-4-16 BMO NLSN.N Q1 2016 Nielsen Holdings PLC 20-4-16 12:00 ITW.N Q1 2016 Illinois Tool Works Inc 20-4-16 20:00 FFIV.OQ Q2 2016 F5 Networks Inc 20-4-16 20:00 SYK.N Q1 2016 Stryker Corp 20-4-16 AMC AXP.N Q1 2016 美国运通 20-4-16 AMC NEM.N Q1 2016 纽蒙特矿业 20-4-16 AMC MAT.OQ Q1 2016 美泰儿(Mattel) 20-4-16 AMC SLG.N Q1 2016 SL Green Realty Corp 20-4-16 AMC QCOM.OQ Q2 2016 高通 20-4-16 AMC TSCO.OQ Q1 2016 Tractor Supply Co 20-4-16 AMC CTXS.OQ Q1 2016 Citrix Systems Inc 20-4-16 AMC URI.N Q1 2016 United Rentals Inc 20-4-16 AMC YUM.N Q1 2016 百胜集团(Yum! Brands Inc) 21-4-16 BMO BBT.N Q1 2016 BB&T Corp 21-4-16 BMO DHI.N Q2 2016 D.R. Horton Inc 21-4-16 BMO FITB.OQ Q1 2016 Fifth Third Bancorp 21-4-16 BMO PHM.N Q1 2016 PulteGroup Inc 21-4-16 BMO DGX.N Q1 2016 Quest Diagnostics Inc 21-4-16 25-4-16 BMO UAL.N Q1 2016 United Continental Holdings Inc 21-4-16 BMO KEY.N Q1 2016 KeyCorp 21-4-16 BMO BK.N Q1 2016 纽约梅隆银行 21-4-16 BMO UNP.N Q1 2016 Union Pacific Corp 21-4-16 BMO SNA.N Q1 2016 Snap-On Inc 21-4-16 BMO JCI.N Q2 2016 江森自控 21-4-16 25-4-16 BMO AEP.N Q1 2016 American Electric Power Company Inc 21-4-16 BMO NUE.N Q1 2016 Nucor Corp 21-4-16 BMO SHW.N Q1 2016 Sherwin-Williams Co 21-4-16 BMO PPG.N Q1 2016 PPG Industries Inc 21-4-16 BMO SWK.N Q1 2016 Stanley Black & Decker Inc 21-4-16 BMO ADS.N Q1 2016 Alliance Data Systems Corp 21-4-16 BMO COL.N Q2 2016 Rockwell Collins Inc 21-4-16 BMO BIIB.OQ Q1 2016 Biogen Inc 21-4-16 BMO TRV.N Q1 2016 Travelers Companies Inc 21-4-16 BMO GM.N Q1 2016 通用汽车 21-4-16 10:00 DHR.N Q1 2016 Danaher Corp 21-4-16 10:30 LUV.N Q1 2016 Southwest Airlines Co 21-4-16 11:00 PBCT.OQ Q1 2016 People's United Financial Inc 21-4-16 11:00 CFG.N Q1 2016 Citizens Financial Group Inc 21-4-16 11:15 UAc.N Q1 2016 Under Armour Inc 21-4-16 11:30 VZ.N Q1 2016 威瑞森通讯(Verizon Communications) 21-4-16 20:15 NSC.N Q1 2016 Norfolk Southern Corp 21-4-16 AMC ETFC.OQ Q1 2016 E*TRADE Financial Corp 21-4-16 25-4-16 AMC RHI.N Q1 2016 Robert Half International Inc 21-4-16 AMC MSFT.OQ Q3 2016 微软 21-4-16 AMC SWN.N Q1 2016 Southwestern Energy Co 21-4-16 AMC SLB.N Q1 2016 斯伦贝谢 21-4-16 25-4-16 AMC AMZN.OQ Q1 2016 亚马逊 21-4-16 AMC SBUX.OQ Q2 2016 星巴克 21-4-16 AMC HBI.N Q1 2016 HanesBrands Inc 21-4-16 AMC V.N Q2 2016 Visa Inc 21-4-16 AMC CCI.N Q1 2016 Crown Castle International Corp 21-4-16 AMC GOOGL.OQ Q1 2016 Alphabet Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 李春喜; 审校 徐文焰)