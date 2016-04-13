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市场报道 | 2016年 4月 14日 星期四 07:26 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月14日至4月21日

路透4月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：         
        
 开始日期    结束日期   公布时间   公司代码     业绩季度及公司名称
 (日-月-年)  (日-月-年                          
             )                                  
 14-4-16                BMO        DAL.N        Q1 2016 达美航空(Delta Air Line)
 14-4-16                BMO        PGR.N        March 2016 Progressive Corp        
 14-4-16                BMO        PNC.N        Q1 2016 PNC Financial Services Group Inc       
                                                
 14-4-16                BMO        BLK.N        Q1 2016 贝莱德(Blackrock)
 14-4-16                10:45      BAC.N        Q1 2016 美国银行
 14-4-16                12:00      WFC.N        Q1 2016 富国银行(Wells Fargo)      
 15-4-16                BMO        RF.N         Q1 2016 Regions Financial Corp        
 15-4-16                BMO        C.N          Q1 2016 花旗集团
 15-4-16                BMO        SCHW.N       Q1 2016 嘉信理财(Charles Schwab)
 15-4-16     22-4-16    AMC        KMI.N        Q1 2016 Kinder Morgan Inc        
 18-4-16                BMO        HAS.OQ       Q1 2016 孩之宝(Hasbro)       
 18-4-16                BMO        MTB.N        Q1 2016 M&T Bank Corp        
 18-4-16                BMO        GWW.N        Q1 2016 W W Grainger Inc        
 18-4-16                BMO        PEP.N        Q1 2016 百事可乐(PepsiCo Inc)
 18-4-16                BMO        JBHT.OQ      Q1 2016 J B Hunt Transport Services Inc
 18-4-16                BMO        MS.N         Q1 2016 摩根士丹利
 18-4-16     22-4-16    BMO        RCL.N        Q1 2016 皇家加勒比游轮有限公司
 18-4-16                AMC        IBM.N        Q1 2016 IBM
 18-4-16                AMC        NFLX.OQ      Q1 2016 Netflix Inc        
 19-4-16                BMO        PLD.N        Q1 2016 Prologis Inc        
 19-4-16                BMO        JNJ.N        Q1 2016 强生
 19-4-16                BMO        HOG.N        Q1 2016 哈雷戴维森
 19-4-16                BMO        KSU.N        Q1 2016 Kansas City Southern        
 19-4-16                BMO        GPC.N        Q1 2016 Genuine Parts Co        
 19-4-16                BMO        OMC.N        Q1 2016 Omnicom Group Inc        
 19-4-16                BMO        NTRS.OQ      Q1 2016 Northern Trust Corp        
 19-4-16                BMO        GS.N         Q1 2016 高盛
 19-4-16                BMO        CMA.N        Q1 2016 Comerica Inc        
 19-4-16                BMO        PM.N         Q1 2016 菲利普莫里斯(Philip Morris)        
 19-4-16                BMO        UNH.N        Q1 2016 UnitedHealth Group Inc        
 19-4-16                11:00      DOV.N        Q1 2016 Dover Corp        
 19-4-16                AMC        INTC.OQ      Q1 2016 英特尔
 19-4-16                AMC        YHOO.OQ      Q1 2016 雅虎
 19-4-16                AMC        LLTC.OQ      Q3 2016 Linear Technology Corp        
 19-4-16     25-4-16    AMC        ILMN.OQ      Q1 2016 Illumina Inc        
 19-4-16                AMC        ISRG.OQ      Q1 2016 Intuitive Surgical Inc        
 19-4-16                AMC        DFS.N        Q1 2016 Discover Financial Services        
 19-4-16                AMC        NAVI.OQ      Q1 2016 Navient Corp        
 20-4-16                NTS        LRCX.OQ      Q3 2016 Lam Research Corp        
 20-4-16                BMO        STJ.N        Q1 2016 St. Jude Medical Inc        
 20-4-16                BMO        APH.N        Q1 2016 Amphenol Corp        
 20-4-16                BMO        ABT.N        Q1 2016 雅培制药
 20-4-16                BMO        KO.N         Q1 2016 可口可乐
 20-4-16                BMO        HBAN.OQ      Q1 2016 Huntington Bancshares Inc        
 20-4-16                BMO        EMC.N        Q1 2016 易安信电脑系统(EMC)
 20-4-16                BMO        TXT.N        Q1 2016 德事隆(Textron Inc)
 20-4-16                BMO        USB.N        Q1 2016 U.S. Bancorp        
 20-4-16                BMO        TEL.N        Q2 2016 TE Connectivity Ltd        
 20-4-16                BMO        NLSN.N       Q1 2016 Nielsen Holdings PLC        
 20-4-16                12:00      ITW.N        Q1 2016 Illinois Tool Works Inc        
 20-4-16                20:00      FFIV.OQ      Q2 2016 F5 Networks Inc        
 20-4-16                20:00      SYK.N        Q1 2016 Stryker Corp        
 20-4-16                AMC        AXP.N        Q1 2016 美国运通
 20-4-16                AMC        NEM.N        Q1 2016 纽蒙特矿业
 20-4-16                AMC        MAT.OQ       Q1 2016 美泰儿(Mattel)
 20-4-16                AMC        SLG.N        Q1 2016 SL Green Realty Corp        
 20-4-16                AMC        QCOM.OQ      Q2 2016 高通
 20-4-16                AMC        TSCO.OQ      Q1 2016 Tractor Supply Co        
 20-4-16                AMC        CTXS.OQ      Q1 2016 Citrix Systems Inc        
 20-4-16                AMC        URI.N        Q1 2016 United Rentals Inc        
 20-4-16                AMC        YUM.N        Q1 2016 百胜集团(Yum! Brands Inc)
 21-4-16                BMO        BBT.N        Q1 2016 BB&T Corp        
 21-4-16                BMO        DHI.N        Q2 2016 D.R. Horton Inc        
 21-4-16                BMO        FITB.OQ      Q1 2016 Fifth Third Bancorp        
 21-4-16                BMO        PHM.N        Q1 2016 PulteGroup Inc        
 21-4-16                BMO        DGX.N        Q1 2016 Quest Diagnostics Inc        
 21-4-16     25-4-16    BMO        UAL.N        Q1 2016 United Continental Holdings Inc        
 21-4-16                BMO        KEY.N        Q1 2016 KeyCorp        
 21-4-16                BMO        BK.N         Q1 2016 纽约梅隆银行
 21-4-16                BMO        UNP.N        Q1 2016 Union Pacific Corp        
 21-4-16                BMO        SNA.N        Q1 2016 Snap-On Inc        
 21-4-16                BMO        JCI.N        Q2 2016 江森自控
 21-4-16     25-4-16    BMO        AEP.N        Q1 2016 American Electric Power Company Inc    
                                                
 21-4-16                BMO        NUE.N        Q1 2016 Nucor Corp        
 21-4-16                BMO        SHW.N        Q1 2016 Sherwin-Williams Co        
 21-4-16                BMO        PPG.N        Q1 2016 PPG Industries Inc        
 21-4-16                BMO        SWK.N        Q1 2016 Stanley Black & Decker Inc        
 21-4-16                BMO        ADS.N        Q1 2016 Alliance Data Systems Corp        
 21-4-16                BMO        COL.N        Q2 2016 Rockwell Collins Inc        
 21-4-16                BMO        BIIB.OQ      Q1 2016 Biogen Inc        
 21-4-16                BMO        TRV.N        Q1 2016 Travelers Companies Inc        
 21-4-16                BMO        GM.N         Q1 2016 通用汽车
 21-4-16                10:00      DHR.N        Q1 2016 Danaher Corp        
 21-4-16                10:30      LUV.N        Q1 2016 Southwest Airlines Co
 21-4-16                11:00      PBCT.OQ      Q1 2016 People's United Financial Inc        
 21-4-16                11:00      CFG.N        Q1 2016 Citizens Financial Group Inc        
 21-4-16                11:15      UAc.N        Q1 2016 Under Armour Inc        
 21-4-16                11:30      VZ.N         Q1 2016 威瑞森通讯(Verizon Communications)
 21-4-16                20:15      NSC.N        Q1 2016 Norfolk Southern Corp        
 21-4-16                AMC        ETFC.OQ      Q1 2016 E*TRADE Financial Corp        
 21-4-16     25-4-16    AMC        RHI.N        Q1 2016 Robert Half International Inc        
 21-4-16                AMC        MSFT.OQ      Q3 2016 微软
 21-4-16                AMC        SWN.N        Q1 2016 Southwestern Energy Co        
 21-4-16                AMC        SLB.N        Q1 2016 斯伦贝谢       
 21-4-16     25-4-16    AMC        AMZN.OQ      Q1 2016 亚马逊        
 21-4-16                AMC        SBUX.OQ      Q2 2016 星巴克
 21-4-16                AMC        HBI.N        Q1 2016 HanesBrands Inc        
 21-4-16                AMC        V.N          Q2 2016 Visa Inc        
 21-4-16                AMC        CCI.N        Q1 2016 Crown Castle International Corp        
 21-4-16                AMC        GOOGL.OQ     Q1 2016 Alphabet Inc        
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 李春喜; 审校 徐文焰)

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