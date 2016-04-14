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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 08:07 BJT

金砖国家：4月13日股汇市收盘纵览

路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要
股市指数及货币4月13日(周三)走势纵览。  
 
    MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.6%，报844.15点。

    中国股市：沪综指放量收升1.4%至逾三个月新高，煤炭有色等周期股领涨  
   
    
    中国汇市：人民币小幅收跌，3月贸易数据优于预期但影响短暂  
    
    香港股市：收盘大涨3.2%，受乐观的中国贸易数据提振  
    
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    巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘大涨2.21%，报53,149.840点，盘中触及
近10个月最高水准。许多交易商押注，如果总统罗塞夫下台，可能重振外界对巴西经济的信
心。 

    巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.4775/95，上日收报3.4918/48。雷亚尔回吐多数涨幅，
最终仅收高0.4%，此前该国央行加强干预以打压雷亚尔。 

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    南非股市：指标Top-40指数 收盘涨1.89%，报46,617.72点；大盘综合指数<.JA
LSH>收盘上涨1.69%，报52,938.24点。南非股市触及三周高位，受风险偏好氛围支撑，此前
中国公布的贸易数据缓解了人们对中国经济成长的忧虑。  
    
    南非汇市: 兰特触及去年12月9日以来最高，因南非零售数据好于预期  
    
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    印度股市：涨近2%至逾三个月最高，因通胀放缓及预计雨季降雨量高于均值，令市场预
计经济成长好转且印度央行将进一步降息。BSE指数 收盘上涨1.91%报25,626.75点
；NSE指数 收盘上涨1.84%报7,850.45点。  
    
    印度汇市：卢比兑美元  收报66.6400/66.6500，上个交易日收报66.42
50/66.4350。

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    俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.25%，报922.50点；MSCI明晟俄罗斯指数<
.MIRU00000PUS>收盘上涨2.35%，报496.74点。

    俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.91%，报66.31；卢布兑欧元EURRUBTN=
MCX升值0.03%，报74.774。

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