金砖国家：4月13日股汇市收盘纵览

路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要 股市指数及货币4月13日(周三)走势纵览。 MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.6%，报844.15点。 中国股市：沪综指放量收升1.4%至逾三个月新高，煤炭有色等周期股领涨 中国汇市：人民币小幅收跌，3月贸易数据优于预期但影响短暂 香港股市：收盘大涨3.2%，受乐观的中国贸易数据提振 ============================================================================ 巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘大涨2.21%，报53,149.840点，盘中触及 近10个月最高水准。许多交易商押注，如果总统罗塞夫下台，可能重振外界对巴西经济的信 心。 巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.4775/95，上日收报3.4918/48。雷亚尔回吐多数涨幅， 最终仅收高0.4%，此前该国央行加强干预以打压雷亚尔。 ============================================================================ 南非股市：指标Top-40指数 收盘涨1.89%，报46,617.72点；大盘综合指数<.JA LSH>收盘上涨1.69%，报52,938.24点。南非股市触及三周高位，受风险偏好氛围支撑，此前 中国公布的贸易数据缓解了人们对中国经济成长的忧虑。 南非汇市: 兰特触及去年12月9日以来最高，因南非零售数据好于预期 ========================================================================= 印度股市：涨近2%至逾三个月最高，因通胀放缓及预计雨季降雨量高于均值，令市场预 计经济成长好转且印度央行将进一步降息。BSE指数 收盘上涨1.91%报25,626.75点 ；NSE指数 收盘上涨1.84%报7,850.45点。 印度汇市：卢比兑美元 收报66.6400/66.6500，上个交易日收报66.42 50/66.4350。 ============================================================================ 俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.25%，报922.50点；MSCI明晟俄罗斯指数< .MIRU00000PUS>收盘上涨2.35%，报496.74点。 俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.91%，报66.31；卢布兑欧元EURRUBTN= MCX升值0.03%，报74.774。