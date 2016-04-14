表格：外资上周买超日股，日本投资者卖超海外债券

路透东京4月14日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至4月9日当周 ，外资仍为买超日本股票。 外资4月9日止当周在日本股市买超1,465亿日圆，前一周为买超4,152 亿日圆。 日本投资人最近一周卖超海外债券11,753亿日圆，前一周为卖超15,5 55亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 4月 3日-4月9日 +146.5 +816.5 +1,193.9 3月27日-4月2日 +415.2 +30.2 -3,770.0 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 4月 3日-4月9日 -206.0 -1,175.3 +61.8 3月27日-4月2日 -47.8r -1,555.5r +65.1 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)