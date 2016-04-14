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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 08:05 BJT

表格：外资上周买超日股，日本投资者卖超海外债券

路透东京4月14日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至4月9日当周
，外资仍为买超日本股票。

    外资4月9日止当周在日本股市买超1,465亿日圆，前一周为买超4,152
亿日圆。
    
    日本投资人最近一周卖超海外债券11,753亿日圆，前一周为卖超15,5
55亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
                        股市           债市        货币市场
    4月 3日-4月9日     +146.5         +816.5       +1,193.9
    3月27日-4月2日     +415.2          +30.2       -3,770.0


    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市           债市       货币市场
    4月 3日-4月9日     -206.0       -1,175.3          +61.8
    3月27日-4月2日      -47.8r      -1,555.5r         +65.1 
  
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完) 
    
  
 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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