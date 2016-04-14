中国个股：恒大集团斥2.91亿元购入廊坊发展5%股份，后者周四起停牌

路透上海4月14日 - 中国大型房地产企业恒大集团 举牌A股公司廊坊发展 ，后者周三晚间公告显示，周一和周二恒大集团斥资2.91亿元人民币购入廊坊发展5%股份，达到举牌线，未来12个月将视情况决定是否增持或减持。

廊坊发展股权结构相当分散，第一大股东廊坊市投资控股集团持股量仅13.28%。恒大集团举牌后，即成为其第二大股东。廊坊发展方面的反应是立即停牌，公司周三晚间公告称，因公司拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，公司申请自周四起连续停牌。

公告显示，周一恒大集团通过大宗交易平台受让1,845.73万股，成交均价为15.28元，周二在竞价交易市场买入57.07万股，成交均价为15.87元。

恒大集团称，公司是出于对廊坊发展的未来业务发展前景看好而增持股份的。未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合廊坊发展的业务发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持或减持其在廊坊发展中拥有权益的股份。