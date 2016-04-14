《中国报摘》--中国证券报4月14日

* 头版头条:

--中国总理李克强主持召开国务院常务会议，为减轻企业负担，增强企业活力，今年5月1日起两年内，阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例，包括对企业职工基本养老保险单位缴费比例超过20%的省份，将缴费比例降至20%等。

* 其他:

--中国证券投资者保护基金调查报告显示，3月证券市场投资者信心指数环比上升12.1%，达到54.7；投资者信心继2015年12月后重新回到50中性值以上，投资者情绪偏向乐观。

--保监会印发《保险集团并表监管统计制度》，重点关注风险传染、风险集中度以及集团内部交易等金融集团特有风险，进一步加强了保险集团并表监管的力度，有利于促进保险业持续健康发展。自2016年7月1日起实施。

--截至昨日，共有55家地方国企上市公司因为“重大事项”停牌，其中有34家停牌原因明确与重大资产重组相关，另有20家企业筹划发行股份购买资产或其他重大事项。业内人士指出，随着国企改革的全面实施，地方国企上市公司资本运作节奏明显加快。

--4月初同时停牌的金隅股份 、冀东水泥 、冀东装备 三家国企正在商讨深度合作事项，目前谈判进展顺利，近期或可复牌。此次两家区域水泥龙头企业在国家宏观产业调控政策大背景下的深度合作，或涉及股权层面的业务板块整合。

--商务部和海关总署等部门联合发布通知，下发2016年第二批加工贸易成品油出口配额1,459万吨，与第一批相比减少约30%。2016年至今为止共下发成品油出口配额3,552万吨，与去年全年相比增长19%。