《中国报摘》--中国证券报4月14日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
* 头版头条:
--中国总理李克强主持召开国务院常务会议，为减轻企业负担，增强企业活力，今年5月1日起两年内，阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例，包括对企业职工基本养老保险单位缴费比例超过20%的省份，将缴费比例降至20%等。
* 其他:
--中国证券投资者保护基金调查报告显示，3月证券市场投资者信心指数环比上升12.1%，达到54.7；投资者信心继2015年12月后重新回到50中性值以上，投资者情绪偏向乐观。
--保监会印发《保险集团并表监管统计制度》，重点关注风险传染、风险集中度以及集团内部交易等金融集团特有风险，进一步加强了保险集团并表监管的力度，有利于促进保险业持续健康发展。自2016年7月1日起实施。
--截至昨日，共有55家地方国企上市公司因为“重大事项”停牌，其中有34家停牌原因明确与重大资产重组相关，另有20家企业筹划发行股份购买资产或其他重大事项。业内人士指出，随着国企改革的全面实施，地方国企上市公司资本运作节奏明显加快。
--4月初同时停牌的金隅股份 、冀东水泥 、冀东装备 三家国企正在商讨深度合作事项，目前谈判进展顺利，近期或可复牌。此次两家区域水泥龙头企业在国家宏观产业调控政策大背景下的深度合作，或涉及股权层面的业务板块整合。
--商务部和海关总署等部门联合发布通知，下发2016年第二批加工贸易成品油出口配额1,459万吨，与第一批相比减少约30%。2016年至今为止共下发成品油出口配额3,552万吨，与去年全年相比增长19%。
--东方航空 发布一季度业绩预告，受需求增长、低油价和成本优化等因素影响，预计一季度净利同比增长60%-70%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳；; 审校 张喜良)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546