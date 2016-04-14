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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 08:42 BJT

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

4/14(四)

--10:30 星展银行第二季投资展望说明会。

--14:00 台积电 投资人说明会。

--16:30 金融监督管理委员会例行记者会。

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4/15(五)

--14:00 富兰德林证券举行研讨会。

*--16:20 央行公布3月底人民币存款数字。上月为3,168.18亿元。

4/20(三)

--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，上月年减7.4%。

4/22(五)

--08:30 主计总处公布3月季调后失业率，2月为3.94%。

4/25(一)

--16:20 央行公布3月M2年增率，上月年增5.17%。

4/27(三)

--12:30 央行代标售105-6期364天期国库券，金额300亿台币。

4/29(五)

--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，5月5日交割。

*5/2(一)

--劳动节补假一日，金融市场休市。

5/5(四)

--08:30 主计总处公布4月通膨率，上月为年增2.00%。

--16:20 央行公布4月底外汇存底，上月为4,316.01亿美元。

5/9(一)

--16:00 财政部公布4月出口/进口数据，上月出口金额年减11.4%。

5/17(二)

--12:30 央行标售30年期公债105/7期公债，金额300亿台币，5月20日交割。

*5/20(五)

--16:20 央行公布第一季经常帐，上季顺差200.1亿美元。

6/4(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。

6/9(四)-6/10(五)

--端午节及弹性放假，金融市场休市。

6/21(二)

--12:30 台湾央行标售五年期公债105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。

9/10(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

9/15(四)-9/16(五)

--端午节及弹性放假，金融市场休市。

10/10(一)

--国庆公众假期，金融市场休市。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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