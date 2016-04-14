《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
=====================今日重要政经消息==============================
4/14(四)
--10:30 星展银行第二季投资展望说明会。
--14:00 台积电 投资人说明会。
--16:30 金融监督管理委员会例行记者会。
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4/15(五)
--14:00 富兰德林证券举行研讨会。
*--16:20 央行公布3月底人民币存款数字。上月为3,168.18亿元。
4/20(三)
--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，上月年减7.4%。
4/22(五)
--08:30 主计总处公布3月季调后失业率，2月为3.94%。
4/25(一)
--16:20 央行公布3月M2年增率，上月年增5.17%。
4/27(三)
--12:30 央行代标售105-6期364天期国库券，金额300亿台币。
4/29(五)
--12:30 央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，5月5日交割。
*5/2(一)
--劳动节补假一日，金融市场休市。
5/5(四)
--08:30 主计总处公布4月通膨率，上月为年增2.00%。
--16:20 央行公布4月底外汇存底，上月为4,316.01亿美元。
5/9(一)
--16:00 财政部公布4月出口/进口数据，上月出口金额年减11.4%。
5/17(二)
--12:30 央行标售30年期公债105/7期公债，金额300亿台币，5月20日交割。
*5/20(五)
--16:20 央行公布第一季经常帐，上季顺差200.1亿美元。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
--12:30 台湾央行标售10年期公债105/4期增额发行公债，金额300亿台币，6月8日交割。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
6/21(二)
--12:30 台湾央行标售五年期公债105/8期公债，金额300亿台币，6月24日交割。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546