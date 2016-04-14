修正-《中国重要政经日程》--4月14日-9月5日

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
(修正4月15日为周“五”)
=============================今日重要政经日程==========================
4月14日（周四）
--应国家主席习近平邀请，尼日利亚联邦共和国总统穆罕马杜·布哈里对中国进行国事访问，至15日。
=============================近期重要政经日程==========================
4月15日（周五）
*--上午10时 国务院新闻办举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍2016年一季度国民经济运行情况，并答记者问。
4月21日（周四）
--第四届中国（上海）国际技术进出口交易会在上海世博展览馆举行，至23日。
4月22日（周五）
*--国务院副总理张高丽出席在纽约联合国总部举行的《巴黎协定》高级别签署仪式，并将代表中国签署《巴黎协定》。
4月27日（周三）
*--亚信第五次例行外长会议北京举行，至28日。亚信成员国、观察员国外长及观察员国际组织代表将受邀出席会议，其他有关国际组织代表将作为主席国客人与会。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
9月4日（周日）
*--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。