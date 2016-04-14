《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月14日

*工商时报：

--金融业内部统计，由于并购需求、强化资本、获利状况等各类因素影响，今年金融业者对于现金股利发放普遍缩水，据目前业者已公布的现金股利发放概况，超过一半以上的业者现金股利额度确定少于去年，超过500亿台币的现金股利将就此蒸发。

--公平会表示，美商美光与华亚科 两家公司结合后，很难产生滥用市场力量的可能，且难以认定对相关市场具有明显限制竞争疑虑，因而通过此案。华亚科表示，预计今年中可完成此一交易。

*经济日报：

--大陆选后限缩陆客来台，4月底开始发酵，航空公司严阵以待。3月底开始的夏季班表，长荣航总共取消每周四班两岸航班，兴航砍掉一班高雄—南宁，远航也取消四班包机，华航将视情况缩小机型。

--内定政务委员施俊吉昨日表示，支持银行继续打〞亚洲盃〞，要不要合并，可让市场决定，不过，对于一些有意并购公股或泛公股银行的民营业者来说，必须先〞去家族化〞，证明自己是一家健康的专业银行，政府才有可能考虑。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。