《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月14日

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
*工商时报：
--金融业内部统计，由于并购需求、强化资本、获利状况等各类因素影响，今年金融业者对于现金股利发放普遍缩水，据目前业者已公布的现金股利发放概况，超过一半以上的业者现金股利额度确定少于去年，超过500亿台币的现金股利将就此蒸发。
--公平会表示，美商美光与华亚科 两家公司结合后，很难产生滥用市场力量的可能，且难以认定对相关市场具有明显限制竞争疑虑，因而通过此案。华亚科表示，预计今年中可完成此一交易。
*经济日报：
--大陆选后限缩陆客来台，4月底开始发酵，航空公司严阵以待。3月底开始的夏季班表，长荣航总共取消每周四班两岸航班，兴航砍掉一班高雄—南宁，远航也取消四班包机，华航将视情况缩小机型。
--内定政务委员施俊吉昨日表示，支持银行继续打〞亚洲盃〞，要不要合并，可让市场决定，不过，对于一些有意并购公股或泛公股银行的民营业者来说，必须先〞去家族化〞，证明自己是一家健康的专业银行，政府才有可能考虑。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。