《香港报摘》--经济日报4月14日

**头版头条**

--中国出入口数据大胜市场预期，刺激资金憧憬经济短綫见底，港股即应声而上，在逾900亿大成交配合下，急升654点，表现一骑绝尘，直扑今年高位。

**其他**

--污水处理商桑德国际 遭证监会勒令停牌。公司去年起风波不断，先被沽空机构狙击，核数师发现帐目问题辞任，先后停牌约10个月，年初才获港交所 许可复牌，惟不足三个月再遭证监会停牌。

--内地首季数据虽持续开门红，但市场暂未大举上调人民币滙价预测，料年底在岸价兑每美元约6.7；业界指存户对人币仍抱戒心，遂转月供存款计划，冀迎合贪息族。

--中国「互联网+」正逐步深入发展，腾讯 昨日宣布与中广核集团签署《互联网+清洁能源战略合作框架协议》，成为中国首个相关项目。双方将开展包括混合云、全球协同通信、微信企业号、互联网金融等「1+X」战略业务合作。另外，将成立「互联网+清洁能源」创新应用实验室。

--越秀地产 公布，出售旗下广州宏胜房地产公司49%股权予广州联衡置业，连同贷款转让的交易总作价为38.81亿元人民币。

--VR（虚拟实境）今年大热，网龙 宣布，以2,900万港元入股VR技术商ARHT Media，占已发行股本的19.99%，共同开拓VR及AR（增强实境，Augmented Reality）。（完）

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