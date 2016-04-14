《香港报摘》--经济日报4月14日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
**头版头条**
--中国出入口数据大胜市场预期，刺激资金憧憬经济短綫见底，港股即应声而上，在逾900亿大成交配合下，急升654点，表现一骑绝尘，直扑今年高位。
**其他**
--污水处理商桑德国际 遭证监会勒令停牌。公司去年起风波不断，先被沽空机构狙击，核数师发现帐目问题辞任，先后停牌约10个月，年初才获港交所 许可复牌，惟不足三个月再遭证监会停牌。
--内地首季数据虽持续开门红，但市场暂未大举上调人民币滙价预测，料年底在岸价兑每美元约6.7；业界指存户对人币仍抱戒心，遂转月供存款计划，冀迎合贪息族。
--中国「互联网+」正逐步深入发展，腾讯 昨日宣布与中广核集团签署《互联网+清洁能源战略合作框架协议》，成为中国首个相关项目。双方将开展包括混合云、全球协同通信、微信企业号、互联网金融等「1+X」战略业务合作。另外，将成立「互联网+清洁能源」创新应用实验室。
--越秀地产 公布，出售旗下广州宏胜房地产公司49%股权予广州联衡置业，连同贷款转让的交易总作价为38.81亿元人民币。
--VR（虚拟实境）今年大热，网龙 宣布，以2,900万港元入股VR技术商ARHT Media，占已发行股本的19.99%，共同开拓VR及AR（增强实境，Augmented Reality）。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546