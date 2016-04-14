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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 08:38 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月14日-4月21日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家     规模   发行细节
 4/14         日本            标售三个月期贴现国库券
 4/14         美国            发售30年期公债
 4/14         日本            标售30年期公债
 4/18         日本            标售12个月期贴现国库券
 4/19         日本            标售五年期公债
                              
 4/20         德国            标售10年期联邦债券
 4/20         英国            标售2026年到期的通胀保值债券
 4/21         日本            标售三个月贴现国库券
                              
 4/21         日本            标售20年期公债
                              
 4/21         西班牙          标售债券
                              
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (整理 王颖；审校 张若琪)

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