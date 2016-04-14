标题新闻：英国企业对金融业前景的信心降至2013年初以来最低，受退欧不确定性和全球增长忧虑影响--调查

中国企业：三胞集团发起娱乐业并购基金，规模为4.35亿美元--消息人士

三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。