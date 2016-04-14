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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 08:44 BJT

《汇市简讯》澳元/美元承压，之前新加坡金管局放宽政策

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* 新加坡金管局将坡元汇率政策区间斜率设为零，实际是放宽政策

* 金管局称全球经济前景自10月以来趋于“黯淡”

* 金管局的举措及相关评论利空澳元

* 此举可能导致除日本外亚洲主要货币全线疲软，并令澳元承压

* 金管局对全球经济的悲观言论可能也打压澳元人气

* 澳元/美元早盘低见0.7636，昨日低点在0.7634

(完)

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