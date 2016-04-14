《香港报摘》--信报4月14日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
**头版头条**
--国际油价创今年新高、中国3月进出口数据令人惊喜，加上国际货币基金组织（IMF）上调中国今年经济增长预测至6.5%，刺激资金重返中资股，国企指数周三狂飙3.95%，收报9,191点，创两个月最大升幅。
**其他**
--监管机构曾表态关注新股的上市合适性，罗兵咸永道审计服务合伙人黄炜邦指出，监管机构近期对新股的业务持续性、上市目的及集资用途明显加强审查。不过，他认为若一刀切收紧上市审批以减少「啤壳」情况，对其他上市并非为「啤壳」的公司不公平。
--六福 公布截至今年3月底财政年度，第四季整体同店销售按年下跌27%，连续第9季录得下跌；其中港澳区同店销售按年下跌28%，是自2015年首个季度（2015年4至6月）后最大跌幅。
--利丰 考虑出售旗下经营分销业务的利丰亚洲，已与潜在收购方展开洽谈，有关业务估值可能达到3亿至4亿美元。
--港交所 去年拒绝了9宗新股的上市申请，按年减少4宗；被退回的申请则录得3宗，减少7宗。港交所集团监管事务总监兼上市主管戴林瀚指出，上市委员会及上市部会基于资格及是否适合来决定拒绝上市申请，以维护市场质素。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546