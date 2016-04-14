《即时观点》新加坡央行调整汇率政策区间斜率，以宽松政策

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
澳洲联邦银行(CBA)驻新加坡的亚洲货币分析师ANDY JI：
金管局把汇率政策区间斜率降零，让人意外。原来估计这个斜率在0.50%左右，意味着这次最新宽松举措的力度是非常温和的。
坡元名义有效汇率(NEER)按年升值3%，即使对于最乐观的结果，也是过多的。但央行也表示，“这项政策不是为了让本币贬值，只是取消之前坡元NEER政策区间温和逐步升值的路径。”因此，对于金管局来说稳定性仍然是最重要的，美联储推迟加息也有帮助。
(完)
(编译 张涛/杜明霞/张若琪；审校 白云/张荻/龚芳)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546