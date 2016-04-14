《即时观点》新加坡央行调整汇率政策区间斜率，以宽松政策

金管局把汇率政策区间斜率降零，让人意外。原来估计这个斜率在0.50%左右，意味着这次最新宽松举措的力度是非常温和的。

坡元名义有效汇率(NEER)按年升值3%，即使对于最乐观的结果，也是过多的。但央行也表示，“这项政策不是为了让本币贬值，只是取消之前坡元NEER政策区间温和逐步升值的路径。”因此，对于金管局来说稳定性仍然是最重要的，美联储推迟加息也有帮助。