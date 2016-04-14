中信期货：中国期指空头主力奋力反击，市场短线仍有压力

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
以下内容节选自4月13日的《期货日报》：
周三大盘高开高走，之后回落，技术上呈现跳空缺口和长上影线。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为1.33%、1.28%和1.46%。对应期指三品种当月合约的涨跌幅分别为1.13%、1.18%和1.06%。期指三品种当月合约贴水扩大，但远月合约涨幅均大于现货股票指数。这说明市场短线仍有压力，但长期乐观氛围有所提升。
从期指总持仓观察，在近期的盘整格局中，资金呈现一定撤离。IF总持仓从近期最高的50,086手下降到47,809手，IH从20,282手下降到19,560手，IC从32,224手微幅下降到31,356手。但周三期指的突破上涨，吸引了部分资金回流，IF增仓1131手、IH增仓768手，IC温和减仓40手。资金流入主板迹象明显，这与近期股票市场周期股领涨相呼应。周三期指早盘上涨以快速减仓为主，说明空方减仓形成了助推，但是随后的增仓过程却失去了上攻的动能，最终呈现承压回落的局面。也就是说，短线空方资金及时回补，且力量较强，对主力多头形成压制。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546