中信期货：中国期指空头主力奋力反击，市场短线仍有压力

周三大盘高开高走，之后回落，技术上呈现跳空缺口和长上影线。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为1.33%、1.28%和1.46%。对应期指三品种当月合约的涨跌幅分别为1.13%、1.18%和1.06%。期指三品种当月合约贴水扩大，但远月合约涨幅均大于现货股票指数。这说明市场短线仍有压力，但长期乐观氛围有所提升。

从期指总持仓观察，在近期的盘整格局中，资金呈现一定撤离。IF总持仓从近期最高的50,086手下降到47,809手，IH从20,282手下降到19,560手，IC从32,224手微幅下降到31,356手。但周三期指的突破上涨，吸引了部分资金回流，IF增仓1131手、IH增仓768手，IC温和减仓40手。资金流入主板迹象明显，这与近期股票市场周期股领涨相呼应。周三期指早盘上涨以快速减仓为主，说明空方减仓形成了助推，但是随后的增仓过程却失去了上攻的动能，最终呈现承压回落的局面。也就是说，短线空方资金及时回补，且力量较强，对主力多头形成压制。(完)