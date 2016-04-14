德盛期货：做多热情复燃，大连铁矿石及上期螺纹钢等黑色品种快速上升

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
以下内容节选自4月14日的《期货日报》：
4月11日以来，黑色品种开启新一轮大涨行情。笔者认为，本轮黑色板块上涨旋风以需求改善为导火索,催化剂是供给侧改革，重要推手是钢铁行业自身处于低库存水平。后市黑色品种或有技术性调整，但上涨驱动力不会改变，中线仍维持看涨观点。
今年以来，上期所螺纹钢1610合约已经连续4个月上涨，累计最大涨幅约33%，大商所铁矿石1609合约累计最大涨幅为35.6％。这种大级别的上涨行情表现在盘面上就是成交量和持仓量持续增加，本周的连续暴涨也是由资金推动的。从持仓量的增长情况来看，4月8日，螺纹钢和铁矿石全部合约的持仓量分别为443万手、164万手，到4月11日大涨之日猛增至506万手和172万手，4月12日进一步增至510万手和179万手。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546