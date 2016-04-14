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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 08:56 BJT

德盛期货：做多热情复燃，大连铁矿石及上期螺纹钢等黑色品种快速上升

以下内容节选自4月14日的《期货日报》：

4月11日以来，黑色品种开启新一轮大涨行情。笔者认为，本轮黑色板块上涨旋风以需求改善为导火索,催化剂是供给侧改革，重要推手是钢铁行业自身处于低库存水平。后市黑色品种或有技术性调整，但上涨驱动力不会改变，中线仍维持看涨观点。

今年以来，上期所螺纹钢1610合约已经连续4个月上涨，累计最大涨幅约33%，大商所铁矿石1609合约累计最大涨幅为35.6％。这种大级别的上涨行情表现在盘面上就是成交量和持仓量持续增加，本周的连续暴涨也是由资金推动的。从持仓量的增长情况来看，4月8日，螺纹钢和铁矿石全部合约的持仓量分别为443万手、164万手，到4月11日大涨之日猛增至506万手和172万手，4月12日进一步增至510万手和179万手。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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