德盛期货：做多热情复燃，大连铁矿石及上期螺纹钢等黑色品种快速上升

今年以来，上期所螺纹钢1610合约已经连续4个月上涨，累计最大涨幅约33%，大商所铁矿石1609合约累计最大涨幅为35.6％。这种大级别的上涨行情表现在盘面上就是成交量和持仓量持续增加，本周的连续暴涨也是由资金推动的。从持仓量的增长情况来看，4月8日，螺纹钢和铁矿石全部合约的持仓量分别为443万手、164万手，到4月11日大涨之日猛增至506万手和172万手，4月12日进一步增至510万手和179万手。(完)