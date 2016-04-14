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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 08:59 BJT

《汇市简讯》美元/日圆延续隔夜涨势，尽管走势缓慢

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* 美元/日圆早盘与日股共同受到追捧，这种势头已持续第三日

* 隔夜美元/日圆涨至109.40，今日延续涨势，亚洲盘迄今在109.25-109.48之间波动

* 目前站上正在下移的200小时移动均线切入位109.37，小时线转换线切入位在109.31，基准线切入位在108.99

* 趋势偏向上行，技术图小时线、日线阻力位在下移的转换线切入位109.71

* 股市仍是主要关注焦点，关注日本养老基金是否再度出手支撑股市

* 日经指数目前涨近2%至16,691点

(完)

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