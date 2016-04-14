《汇市简讯》美元/日圆延续隔夜涨势，尽管走势缓慢

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
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* 美元/日圆早盘与日股共同受到追捧，这种势头已持续第三日
* 隔夜美元/日圆涨至109.40，今日延续涨势，亚洲盘迄今在109.25-109.48之间波动
* 目前站上正在下移的200小时移动均线切入位109.37，小时线转换线切入位在109.31，基准线切入位在108.99
* 趋势偏向上行，技术图小时线、日线阻力位在下移的转换线切入位109.71
* 股市仍是主要关注焦点，关注日本养老基金是否再度出手支撑股市
* 日经指数目前涨近2%至16,691点
(完)
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“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。