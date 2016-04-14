期货日报：市场信心仍不足，沪铜尚未脱离弱势格局

以下内容节选自4月14日的《期货日报》：

最近，美元指数走弱和原油稳步走高并未改变有色金属的颓势。伦铜自5,131美元/吨短期高点一路向下，虽然耶伦鸽派言论一度推升伦铜，但7日空头突袭使伦铜盘中跳水超过100美元/吨，最低至4,631美元/吨，跌破各条短期均线，显示出浓厚的空头氛围。沪铜主力1606合约自3月初以来下跌幅度已经超过11%，3月经济数据好于预期对沪铜价格产生一定支撑作用，但市场信心仍显不足，铜价暂未能脱离弱势格局。

伦铜从5,131美元/吨回落至4,631美元/吨后，短期存在技术修正需要，叠加弱势美元和强势原油的支撑，预计短期以反弹走势为主。但最近两日伦铜反弹力度较弱，向上则面临重重均线压制，加之原油反弹持续性存疑。若伦铜反弹乏力，则将加剧市场空头氛围。(完)

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