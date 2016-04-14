期货日报：市场信心仍不足，沪铜尚未脱离弱势格局

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
以下内容节选自4月14日的《期货日报》：
最近，美元指数走弱和原油稳步走高并未改变有色金属的颓势。伦铜自5,131美元/吨短期高点一路向下，虽然耶伦鸽派言论一度推升伦铜，但7日空头突袭使伦铜盘中跳水超过100美元/吨，最低至4,631美元/吨，跌破各条短期均线，显示出浓厚的空头氛围。沪铜主力1606合约自3月初以来下跌幅度已经超过11%，3月经济数据好于预期对沪铜价格产生一定支撑作用，但市场信心仍显不足，铜价暂未能脱离弱势格局。
伦铜从5,131美元/吨回落至4,631美元/吨后，短期存在技术修正需要，叠加弱势美元和强势原油的支撑，预计短期以反弹走势为主。但最近两日伦铜反弹力度较弱，向上则面临重重均线压制，加之原油反弹持续性存疑。若伦铜反弹乏力，则将加剧市场空头氛围。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546