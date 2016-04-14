全球金市：金价续跌，受美元走强和股市上涨影响

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
美元周四全线走坚，之前曾创下逾一个月最大单日涨幅，全球人气改善促使投资者削减空仓。
油价下跌也损及金价。油价周四在亚洲早盘回落，因OPEC警告需求放缓，且主要原油出口国俄罗斯暗示，即将召开的出口国会议可能只会就抑制供应过剩达成很宽松的协议，几乎不会做什么承诺。
美联储官员的鹰派言论加剧有关美国货币政策的不确定性。
金价今年迄今已涨16%，因对美国加息预期减弱。
但里奇蒙联储总裁拉克尔、旧金山联储总裁威廉姆斯和费城联储总裁哈克本周均暗示，今年或有几次加息，拖累金价近期涨势。
美联储主席叶伦接受时代杂志专访时称仍倾向谨慎货币政策立场，因联储须避免犯“大错”。
美国3月零售销售意外下跌，因家庭削减汽车和其它物品开支，这进一步证明了第一季经济增长步履蹒跚。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三其持仓量下降5.05吨至810.09吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽 审校 戴素萍/李春喜)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546