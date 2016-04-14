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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 09:08 BJT

全球金市：金价续跌，受美元走强和股市上涨影响

美元周四全线走坚，之前曾创下逾一个月最大单日涨幅，全球人气改善促使投资者削减空仓。

油价下跌也损及金价。油价周四在亚洲早盘回落，因OPEC警告需求放缓，且主要原油出口国俄罗斯暗示，即将召开的出口国会议可能只会就抑制供应过剩达成很宽松的协议，几乎不会做什么承诺。

美联储官员的鹰派言论加剧有关美国货币政策的不确定性。

金价今年迄今已涨16%，因对美国加息预期减弱。

但里奇蒙联储总裁拉克尔、旧金山联储总裁威廉姆斯和费城联储总裁哈克本周均暗示，今年或有几次加息，拖累金价近期涨势。

美联储主席叶伦接受时代杂志专访时称仍倾向谨慎货币政策立场，因联储须避免犯“大错”。

美国3月零售销售意外下跌，因家庭削减汽车和其它物品开支，这进一步证明了第一季经济增长步履蹒跚。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三其持仓量下降5.05吨至810.09吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽 审校 戴素萍/李春喜)

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