神凯投资：下游加速复苏，大连豆粕期货放量补涨

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
以下内容节选自4月14日的《期货日报》：
最近一段时间，商品基金全面翻多，国际大豆价格水涨船高，中国生猪价格也持续上涨，加之豆粕未执行合同量庞大，豆粕期货价格受到强烈支撑。从交易角度而言，国际大豆丰收、供应充裕等的利空影响已经被市场消化殆尽，在未有新的利空信息之下，随着美豆和生猪价格的上涨以及豆粕基差合同量过高等问题的出现，豆粕容易出现偏强走势。
随着美国大豆价格上涨，中国进口大豆到港成本有所提高，这在一定程度上增强国内油厂挺价豆粕的心理。当前，市场已经消化国际大豆丰收、需求偏差现状等利空，继续下跌的空间已经有限。一旦猪周期效应加速显现或者美国大豆产区出现天气异常，国内外豆粕市场可能大幅走强。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。