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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 09:01 BJT

神凯投资：下游加速复苏，大连豆粕期货放量补涨

以下内容节选自4月14日的《期货日报》：

最近一段时间，商品基金全面翻多，国际大豆价格水涨船高，中国生猪价格也持续上涨，加之豆粕未执行合同量庞大，豆粕期货价格受到强烈支撑。从交易角度而言，国际大豆丰收、供应充裕等的利空影响已经被市场消化殆尽，在未有新的利空信息之下，随着美豆和生猪价格的上涨以及豆粕基差合同量过高等问题的出现，豆粕容易出现偏强走势。

随着美国大豆价格上涨，中国进口大豆到港成本有所提高，这在一定程度上增强国内油厂挺价豆粕的心理。当前，市场已经消化国际大豆丰收、需求偏差现状等利空，继续下跌的空间已经有限。一旦猪周期效应加速显现或者美国大豆产区出现天气异常，国内外豆粕市场可能大幅走强。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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