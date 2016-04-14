神凯投资：下游加速复苏，大连豆粕期货放量补涨

最近一段时间，商品基金全面翻多，国际大豆价格水涨船高，中国生猪价格也持续上涨，加之豆粕未执行合同量庞大，豆粕期货价格受到强烈支撑。从交易角度而言，国际大豆丰收、供应充裕等的利空影响已经被市场消化殆尽，在未有新的利空信息之下，随着美豆和生猪价格的上涨以及豆粕基差合同量过高等问题的出现，豆粕容易出现偏强走势。