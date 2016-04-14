国际油市：油价续跌，结束供应过剩局面依然遥遥无期

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
美国原油期货 跌0.16美元，报41.60美元。
油价承压，因此前报导指出，俄罗斯能源部长诺瓦克在一次非公开简布会上表示，本月将在多哈签署的石油冻产协议将将具有松散的框架，几乎没有任何具体的承诺 。
“该协议不会有非常严格的规定，更像是一份君子协定，”一名与会人士向路透解释诺瓦克的发言称。
另外一名亲临现场的人士对路透称，“没有计划签订有约束力的文件。它将是一种协议纲领。
鉴于石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯出订定具约束力冻产的可能性降低，分析师将观望美国石油业界，看看活跃钻机数下降是否可使得产量减少。
然而产量前景仍高于许多人的预期。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/张若琪 审校 李春喜/杜明霞)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546