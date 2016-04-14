期货日报：供给侧改革超预期推进，郑州动力煤远月合约破位上行

4月份，动力煤期货市场迎来开门红，打破了窄幅振荡的横盘局面，主力1609合约放量增仓上行，价格再创年内新高。支撑动力煤期货远月合约破位上行的主要原因来自于煤炭供给侧改革的超预期推进。

矿难频发带来的煤矿停产整顿和276天工作日制度对煤炭供给的直接影响较大。若后续更多政策落地，煤炭行业的过剩产能可能加速出清，并且不依赖市场机制，动力煤价格也将提前回升至去产能后的相对均衡水平。但动力煤传统需求的下滑趋势以及煤价反弹对潜在需求的抑制，又将制约动力煤价格的上涨幅度。(完)