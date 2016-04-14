期货日报：供给侧改革超预期推进，郑州动力煤远月合约破位上行

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
以下内容节选自4月14日的《期货日报》：
4月份，动力煤期货市场迎来开门红，打破了窄幅振荡的横盘局面，主力1609合约放量增仓上行，价格再创年内新高。支撑动力煤期货远月合约破位上行的主要原因来自于煤炭供给侧改革的超预期推进。
矿难频发带来的煤矿停产整顿和276天工作日制度对煤炭供给的直接影响较大。若后续更多政策落地，煤炭行业的过剩产能可能加速出清，并且不依赖市场机制，动力煤价格也将提前回升至去产能后的相对均衡水平。但动力煤传统需求的下滑趋势以及煤价反弹对潜在需求的抑制，又将制约动力煤价格的上涨幅度。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546