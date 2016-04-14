《中国报摘》--其他报纸重要消息4月14日

**上海证券报**

--近日，东方证券 向港交所提交了IPO申请。据透露，东方证券最快可能在7月份启动招股，募资或逾10亿美元。据了解，目前东方证券已经聘请花旗集团、高盛集团和野村控股负责安排此次IPO，并已经在为招股挑选承销商，但具体时间表仍有待进一步公布。

--上海期货交易所发布了修订后的《上海期货交易所结算细则》、《上海期货交易所交割细则》等9项实施细则，包括引入标准仓单作为保证金即时入场、优化交割货款付款方式、取消标准仓单作为保证金的最长有效期限制、取消纸质仓单等。

**证券时报**

--最新统计数据显示，上周全国发行的非结构性银行理财产品总数为859款，平均预期收益率为4%，环比下降0.05个百分点。目前北京、上海、广东等地区银行理财产品的收益率已经跌破4%，而互联网理财产品收益率虽然也在下跌通道中。

**21世纪经济报 道**

--地方财政系统人士表示，目前财政部已向省级财政部门下达2016年地方政府新增债券限额，债务率超过100%的区县没有新增债额度，有一些重大项目的地方获得新增债额度要稍多一些。

**每日经济新闻**

--4月13日，饿了么对外宣布与阿里巴巴 及蚂蚁金服正式达成战略合作协议，获得12.5亿美元投资，再次刷新全球外卖平台单笔融资金额最高纪录。（完）