《香港报摘》--其他报纸重要消息4月14日

**明报**

--港交所 昨日发新闻稿，解释去年为何拒绝或退回部分公司的上市申请，其中重点质疑部分公司盈利能力未能符合上市要求，包括以物业估值收益达到财务要求，以及盈利持续下滑。港交所称，自3年前实施保荐人新监管机制后，目前能更有效识别不合格上市申的请人。

**星岛日报**

--二手楼市场近期虽然不断出现减价盘，个别楼宇买卖的成交价，甚至时光倒流至前两年时的作价，然而楼市是否已到下行周期，金管局指仍未确定。署理财经事务及库务局局长刘怡翔表示，金管局目前尚未能确定楼市下行周期经已形成，而楼价与市民的负担能力仍然脱节，现阶段按揭证券公司无意调整按揭保险成数。

**苹果日报**

--八达通个人对个人（P2P）转账服务筹备多年，终于在下周二面世，抢先银通「半个身位」推出，只要预先下载的八达通手机应用程式（App），再经手机「嘟一嘟」便即过数，不过用家必须更换新卡才能使用新服务。

**东方日报**

--新城发展 去年将大部分物业资产注入A股子公司新城控股 ，副总裁陈伟健表示，今后新城发展将增加海外投资项目。近期市传新城发展入围竞投大新金融 旗下大新人寿，他拒绝评论传闻，但表示集团有计划收购金融机构。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘