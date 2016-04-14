《香港报摘》--其他报纸重要消息4月14日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
**明报**
--港交所 昨日发新闻稿，解释去年为何拒绝或退回部分公司的上市申请，其中重点质疑部分公司盈利能力未能符合上市要求，包括以物业估值收益达到财务要求，以及盈利持续下滑。港交所称，自3年前实施保荐人新监管机制后，目前能更有效识别不合格上市申的请人。
**星岛日报**
--二手楼市场近期虽然不断出现减价盘，个别楼宇买卖的成交价，甚至时光倒流至前两年时的作价，然而楼市是否已到下行周期，金管局指仍未确定。署理财经事务及库务局局长刘怡翔表示，金管局目前尚未能确定楼市下行周期经已形成，而楼价与市民的负担能力仍然脱节，现阶段按揭证券公司无意调整按揭保险成数。
**苹果日报**
--八达通个人对个人（P2P）转账服务筹备多年，终于在下周二面世，抢先银通「半个身位」推出，只要预先下载的八达通手机应用程式（App），再经手机「嘟一嘟」便即过数，不过用家必须更换新卡才能使用新服务。
**东方日报**
--新城发展 去年将大部分物业资产注入A股子公司新城控股 ，副总裁陈伟健表示，今后新城发展将增加海外投资项目。近期市传新城发展入围竞投大新金融 旗下大新人寿，他拒绝评论传闻，但表示集团有计划收购金融机构。(完)
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中国报摘
台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546