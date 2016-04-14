中国货币市场：供给改善隔夜七天利率略降，MLF投放稍缓压力

路透上海4月14日 - 中国银行间市场周四早盘资金面好转，隔夜、七天加权利率略降， 未延续前日升势。交易员称，央行MLF操作缓和资金压力，大行供给有所回升；但近期仍有 缴税、MLF到期负面因素，对短期内的流动性状况，市场还难以掉以轻心。 “今天还是可以的，很快就借平了；报给大行的量也都直接给了，没砍量，”华中一银 行交易员表示。 不过他认为，下周仍有两批MLF到期，规模大于此次操作量，且季度缴税尚未结束，短 期内资金面仍有不确定性。 中国央行周三表示，为保持银行体系流动性合理充裕，当日对17家金融机构开展中期借 贷便利(MLF)操作共2,855亿元人民币，包括三个月期和六个月两个品种，利率均与上期持平 。 据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月19日和21日。 公开市场方面，中国央行周四进行400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持 平于2.25%，据此计算单日净投放300亿元。 华东一银行交易员认为，近期逆回购操作量和此次MLF规模不大，未必是央行有意缩量 ，也可能是相关机构报需求不多的原因。 他表示，下周随着缴税抽离流动性和MLF到期，如资金面再度抽紧，不排除央行届时还 将再进行续做MLF，对市场资金缺口予以对冲。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9855 1.9862 -0.07 七天 2.3188 2.3356 -1.68 14天 2.7188 2.6734 +4.54 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.9150 2.0550 +186.00 七天 2.3800 2.2200 +16.00 14天 2.3500 2.1550 +19.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.4400 2.5000 -6.00 14天 2.7500 2.7000 +5.00 Shibor 其中:隔夜 1.9990 1.9960 +0.30 七天 2.3040 2.3020 +0.20 三个月 2.8487 2.8485 +0.02 (完) (发稿 吕雯瑾；审校 吴云凌)