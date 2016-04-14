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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 12:06 BJT

中国货币市场：供给改善隔夜七天利率略降，MLF投放稍缓压力

路透上海4月14日 - 中国银行间市场周四早盘资金面好转，隔夜、七天加权利率略降，
未延续前日升势。交易员称，央行MLF操作缓和资金压力，大行供给有所回升；但近期仍有
缴税、MLF到期负面因素，对短期内的流动性状况，市场还难以掉以轻心。

    “今天还是可以的，很快就借平了；报给大行的量也都直接给了，没砍量，”华中一银
行交易员表示。
    
    不过他认为，下周仍有两批MLF到期，规模大于此次操作量，且季度缴税尚未结束，短
期内资金面仍有不确定性。
    
    中国央行周三表示，为保持银行体系流动性合理充裕，当日对17家金融机构开展中期借
贷便利(MLF)操作共2,855亿元人民币，包括三个月期和六个月两个品种，利率均与上期持平
。 据路透统计，本月将共有5,510亿元的MLF到期，分别在4月19日和21日。
    
    公开市场方面，中国央行周四进行400亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持
平于2.25%，据此计算单日净投放300亿元。 
    
    华东一银行交易员认为，近期逆回购操作量和此次MLF规模不大，未必是央行有意缩量
，也可能是相关机构报需求不多的原因。
    
    他表示，下周随着缴税抽离流动性和MLF到期，如资金面再度抽紧，不排除央行届时还
将再进行续做MLF，对市场资金缺口予以对冲。

    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:41                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9855     1.9862      -0.07
      七天                     2.3188     2.3356      -1.68
                                                  
      14天                     2.7188     2.6734      +4.54
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    3.9150     2.0550    +186.00
                                                  
      七天                     2.3800     2.2200     +16.00
                                                  
      14天                     2.3500     2.1550     +19.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0000     2.0000      +0.00
                                                  
      七天                     2.4400     2.5000      -6.00
                                                  
      14天                     2.7500     2.7000      +5.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   1.9990     1.9960      +0.30
                                                  
       七天                    2.3040     2.3020      +0.20
                                                  
       三个月                  2.8487     2.8485      +0.02
                                                  
 (完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 吴云凌)

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