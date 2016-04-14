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货币新闻 | 2016年 4月 14日 星期四 09:46 BJT

芝加哥期市：大豆期货连五日上涨，受中国需求强劲及空头回补所支撑

以下是0105GMT报价：
      合约               价格     变动   涨跌%     两日         30日   RSI
                                                   涨跌%      移动均值
    CBOT小麦       　    464.50  3.00     +0.65%   +2.65%       466.56  53
    CBOT玉米             373.50  0.00     +0.00%   +2.96%       363.87  68
    CBOT大豆             957.50  1.75     +0.18%   +2.27%       905.77  85
    CBOT稻米              9.89    $0.00    +0.00%   +1.07%       $10.17  48 
    美国原油             41.37   -$0.39   -0.93%   -1.90%       $38.50  66
    汇率
    欧元/美元            $1.126  -$0.001  -0.08%   -1.06%
    美元/澳元            0.7631  -0.002   -0.27%   -0.68% 

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
  
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG> 

 (编译 戴素萍/于春红; 审校 龚芳/李爽)

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