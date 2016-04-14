港报社评：拆解日圆强势，宏观挤拥交易--信报4月14日

在内地外贸表现胜预期、国际货币基金组织（IMF）「锦上添花」调高中国经济增长预测、盛传沙地阿拉伯与俄罗斯达成冻产协议推高油价等多项利好因素带动下，港股六连升兼突破二万一千点，昨天单日涨逾六百点，六个交易日累计进账近千点。

愈升愈有势、愈穷愈见鬼，股市表现系于投资者信心，随着中国经济、油价等困扰市场多时的因素透出转机，非但港股，从欧美到新兴市场，气氛无不显着改善。然而，资产世界环环相扣，股市不可能「黑箱作业」，呈现于债、滙、商品领域的大趋势小气候，对股市都会构成或好或淡的影响，而过去两三个月最瞩目的市场「奇景」，非日圆强势莫属。

自从日本央行一月底宣布推行负利率政策以来，日圆滙价不仅没有下跌，反而愈走愈强。这个看似不合常理的现象，非但令习惯了息率与滙价同上同落的投资者无所适从，寄望负利率推低圆滙刺激出口的日本央行，肯定亦大感困惑。

本报首席经济及策略师吕梓毅以「最挤拥的交易」（the most crowded trade）来形容滙市中人的日圆长仓部署，可说是眼前所见的最佳写照。问题是，一个违反直觉的形势，从初出现时讲都无人信，逐步演变成不由你不信，中间必然经历一个酝酿过程。「长日圆」怎样发展成最挤拥交易，难免众说纷纭；当中哪些牵强不可信、哪些跟事实较接近，必须细心拆解。

长久以来，市场论家都爱把圆滙急升与避险情绪相提并论，彷佛两者存在牢不可破的因果关系。假设此说十有九中，那么这次显然落空。

自日本落实负利率那天起，圆滙升势便未停过，两个多月间纵有「小回」（如昨天美元重上一○九日圆，意味圆滙稍稍回软），大涨趋势依然清晰可见。另一边厢，环球股市、资源商品等风险资产经过年初的剧烈震荡，二月中以来强力反弹，过程虽非一帆风顺，惟与年初相比，市场情绪已明显改善。

换句话说，在圆滙飙升期间，风险资产走势有声有色，从近日表现可见，升势有余未尽。日圆硬朗若是避险资金流入有以致之，那么风险资产能于同一时间表现强劲，却又如何理解？单凭这点，以避险情绪升温解释圆滙涨风，已告不攻自破。

风险胃纳变化若跟日圆近日强势扯不上关系，另一个可能性是负利率适得其反，引发决策者无法预见的后果。这里不作学术讨论，纯从资产表现观之，此说可信性不低，原因有二。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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