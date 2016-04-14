港报社评：管理可以外判，责任不能外判--明报4月14日

公共屋邨商场管理营运，外判成风，不仅领展外判旗下商场，房委会辖下商场也这样做。本来，管理模式并无一本通书睇到老，若外判能够提高服务质素，符合屋邨居民生活起居需要，就应该欢迎改变。可是，根据地区人士回馈的意见、商号遭遇和居民切身体会，外判衍生不少问题。领展的商场因为业权关系，纵有不合理情况，当局和居民只能徒呼荷荷，但是房委会拥有旗下商场业权，理应有最终影响力，即使外判管理也应该以「管理可外判，责任不能外判」的原则看待商场服务，使居民生活不受影响。

屋邨商场外判管理，承办商招数惹争议

领展对旗下屋邨商场，除了核心区域因为租赁抢手，维持直接管理之外，其他较边缘地区的商场，则分别陆续出售或外判管理。因此，屋邨商场已非纯粹为当区居民服务的设施，而是蜕变为地产炒卖项目。投资者以逐利为着眼点，管理手法花招百出，谋求利益最大化，外判管理的承办商加入逐利，屋邨居民在这个盘剥互动中处于最低层，自然备受压榨。领展屋邨商场外判衍生的诸多问题，传媒早有深入详细报道，其中商场不少商号与承办商关系密切，甚至由承办商分支控制，有变相垄断拉抬价格之嫌，居民在缺乏选择下付出更多生活开支。这种情况，监于屋邨商场已经卖断，即使情况对居民再不利，当局也无法制止。

现时房委会22个商场之中，有6个已经外判，当局计划未来5年新建成的12个屋邨商场都会外判。以往房委会管理的商场街市，效率甚低，当年社会普遍同意悉数把屋邨商场出售给领展的前身领汇。除了因为财政赤字，可获数百亿元资金之外，还期望屋邨商场摆脱官僚桎梏，发挥效率改善服务。当然，屋邨业权易手后迅速异化变质，使居民承受恶果，是当年社会普遍预料不到的。

房委会辖下商场如何优化管理，不再走以往衰颓老路，目前有现实意义。因此，房委会外判屋邨商场由承办商管理，对照过往商场管理的衰败，或许是一条出路，不应该绝然抗拒。问题是领展外判商场管理，已经有大量事态证明对居民不利，房委会在外判时能否避免重蹈覆辙，是判别改善管理抑或恶化生态的准则。

外判成为剥削机制，房委会有责任避免

本报昨日报道，房委会旗下洪福商场街市已经外判，有关承办商亦承办了领展商场的管理，而承办商在领展商场的管理手法备受争议，包括与商场多数商号有密切关系等，被认为变相垄断了商场的大部分经营并抬高货品售价。事实上，这个承办商管理的洪福商场，商号和档口组合也有类似情况。

承办商的做法，在领展的商场被认为有问题，对居民造成不公平；然则同样一个承办商，以同样手法管理，在房委会旗下商场街市，是否就变为无问题、可以接受？除非房委会认为这种承办商与商号的关系事属正常，不会构成对居民不利，但会是这样吗？房委会有责任向公衆交代。

承办洪福商场街市的承办商接受访问时表示，出租档口给商贩，以租金高低为首要考虑，并直言「我们不是社福机构」。承办商是屋邨商场「逐利生态链」的其中持份者，以价高者得租出商舖档口，无可厚非，因为这是游戏规则决定了的。不过，屋邨居民都是基层市民，却因此要承受增加生活开支，绝不公平。事实上，洪福街市一些货品售价，较诸附近由食环署管理的元朗同益街市高出不少，若这是外判管理所致，外判制度就成为剥削机制，很有问题。

当年，官僚管理的屋邨商场街市面貌老旧，效益不彰，影响了社会对出售商场街市业权的判断，铸成无可挽回的大错。今时今日，房委会辖下商场街市以外判方式管理，按过往失败经验，或许是出路。不过，按屋邨商场街市承办商的表现，任由他们不受制约地逐利，必然恶化商场街市生态，影响居民的生活。因此，商场街市可以外判，对居民的责任却不能外判，房委会必须拥有已经外判商场街市的最终控制权，以确保承办商的逐利作为，不致过度偏离商场街市应有的角色和职能。

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