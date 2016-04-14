港报社评：戴耀廷为“港独”张目，失德失职不配为师--文汇报4月14日

昨日，港大法律学院副教授戴耀廷声称，按照当年政府就基本法23条立法的草案，提出自决或「港独」等主张，不会被视为违法；现有香港法律定义不清晰、「很旧」，倘以现有条例去起诉会受到人权法的「挑战」。毫无疑问，按照现行法律，鼓吹煽动「港独」违宪违法，触犯煽动罪和叛逆罪，并不存在不能治罪的问题。戴耀廷身为法律学者，刻意曲解、误读法律，为「港独」言行开脱罪责，传递极其严重的错误信息，是对香港稳定、国家安全的严重挑战。戴耀廷纵容「港独」，失德失职，根本没有资格在高等学府教书育人。

「港独」主张违法毋庸置疑。「中联办」法律部部长王振民直接指出「港独」「三违反」，宪制和政治上违反基本法，包括违反基本法序言、12条以及23条；言论和行动上违反本港的《刑事罪行条例》；「港独」组织不获注册而公开活动则违反《社团条例》，性质十分严重。即使基本法23条未立法，香港仍可以引用《刑事罪行条例》中第9条和第10条的「叛逆罪」和「煽动罪」，对作出「港独」言行的人治罪。

这一点，连香港大学法律学系教授陈文敏也有论述，他去年接受国际特赦组织香港分会的《人权》杂志访问，在回应香港现时是否有需要就基本法23条立法时就称（大意）：香港无须另立新法来保障国家安全、免于分裂、颠覆国家及煽动叛乱等，因为根据香港现行法例，《刑事罪行条例》规管煽动罪，由发表意见、写书、出版到卖书，已经可以犯法。按照陈文敏的说法，「港独」「讲吓」都犯法。如今有人明目张胆组建「革命党」，鼓吹「公投自决」，明显具备藐视和离叛中央的意图，完全可以依法对有关言行作出检控。

至于说，引用《刑事罪行条例》起诉「港独」言论，会受人权法挑战。这更是刻意隐瞒，存心误导。《公民权利和政治权利国际公约》第19条第一至二项中保障言论自由的同时，在第三项还明确规定： 「本条第二项所载权利的行使，负有特别责任和义务，故得予以某种限制，但此种限制以经法律规定，且为下列各项所必要者为限：（a）尊重他人权利或名誉；（b）保障国家安全或公共秩序、或公共卫生或风化。」也就是说，言论自由不能损害国家安全。全世界各国对言论自由都有合理的限制，对于鼓吹伊斯兰国「圣战」的言行，美国法庭会毫不犹疑地重判。同样，「港独」言论危害国家安全，言论自由并非逃避法律制裁的「挡箭牌」。

戴耀廷的专长是研究宪政学，没有理由不清楚「港独」是否违法、言论自由可否凌驾于国家安全之上。但是，他利用学者身份，一再对法律作出断章取义、似是而非的解释，背后有何意图，会造成什么后果，明智的港人心中有数。戴耀廷是「占中」的始作俑者，他鼓吹「公民抗命」不算违法，声称即使违法，亦是迫不得已，违法是为去争取公益、民主的制度。

结果「占中」一发不可收拾，令香港陷入79日无法无天的半瘫痪状态。如今，他又大肆散播、附和「港独」谬论，公然支持「香港独立」、「香港建国」的主张，灌输「港独」不违法的歪理，形容遏止「港独」言行等同打压言论自由，替「港独」言行泛滥火上浇油，引诱学生误以为讨论、参与「港独」是追求崇高理想，鼓动他们不惜以身试法，试图让他们成为「港独」势力火中取栗的牺牲品。

师者，所以传道、受业、解惑也。戴耀廷无论学术研究、教书育人，都没有持守客观、公正、如实、求真的原则，反而不断传递错误思潮，将学生、社会引向违法抗争的政治漩涡，令香港政争不休。这样作为的人，不是学者而是政客，如果任由其在高等学府养尊处优，必然误人子弟，带出更多迷信「港独」的狂热分子，将香港引向更危险境况。有关方面不能不察，不能再姑息放纵。

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