港报社评：暴雨停课应按科学准则--星岛日报4月14日

「小嘛小儿郎，背着那书包上学堂，不怕太阳晒也不怕那风雨狂……」这几句伴着不少港人成长的《读书郎》歌词，套在今天社会却似乎少了人受落，至少昨天全港多区暴雨水浸，即引起部分教育团体质疑当局为甚么不停课。 天文台在昨日早上六时半发出黄色暴雨警告，到中午除下。雨势最大是在上午七时至八时，广泛地区录得超过四十毫米的雨量，多处地区水浸。正值学生出门上学时间，不少学生如「落汤鸡」般回到学校，由于交通挤塞，不少师生迟到，更有保母车因水浸抛锚，而劳烦消防员把小学生抱出车外，情况相当狼狈。 学校变通，保学生健康 天文台和教育局的一贯安排，是当广泛地区每小时雨量持续超过三十毫米时，发出黄雨警告，学生须照常上学，到超过五十毫米发出红雨警告时，才须停课。昨日元朗、屯门、大埔每小时雨量一度超过五十毫米。有教育团体因此质疑天文台为甚么不发红雨警告，让学校停课；另有教育团体则认为，教育局可以视乎情况，有需要时宣布某些地区的学校停课。 大雨天上学确是比较狼狈；不过，当局决定是否天雨停课，不应该以狼狈和麻烦为准则，而应基于学生健康和安全。昨日雨势并非大到威胁学生性命，交通挤塞未导致完全瘫痪和混乱，最大问题是学生一身湿透回校可能损害健康，而这问题是可以透过学校应变来解决，例如有学校常年存储后备校服供学生更换，有学校容许学生暂且赤脚上课让鞋袜吹乾，这些保护学生的应有变通能力，是教育专业的基本要求。 至于考虑让局部地区学校停课，现在唯一的具体指引，只涉及北区水浸，原因是北区独特地势，水浸往往比其他地区严重和广泛，一些村落曾经要消防员出动橡皮艇救人。 改善预警 助家长准备 至于其余地区，如果要因应个别地区的雨势来作出是否停课的决定，首先要有较精密的分区雨势分析和预测，而且本港有大量学生是跨区上学，一区停课，区内居住却跨区就读的学生，是否也应该获豁免上学呢，到时恐怕有一大堆混乱问题要应付。 天文台发出黄、红、黑暴雨警告，有其客观科学根据，不宜为了部分家长、学生和教师觉得麻烦而偏离准则，勉强迁就，愈多主观调节反而会产生愈多争拗。不过，天文台与教育局仍然可以有一套更紧密机制，例如更精细的分区雨量预警，让家长为子女上学做好安排，避免意外和保障健康。 《读书郎》歌词产生的年代，教育并不普及，歌词反映了对教育机会的珍惜。今天大家把接受教育的机会视为理所当然，对上学反而不那么珍惜，而在安全情况下，不怕麻烦，顶着风雨上学，是非常有意义的逆境智商培养。