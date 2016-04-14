《国际主要央行公开市场操作一览》--4月14日

路透上海4月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED今年3月16日维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期。新的预期表明，大部分决策者认为年底前升息两次，每次25个基点是合适的，去年12月时预估为四次。

欧洲央行3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。该央行还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行3月15日维持货币政策不变，但下修对经济的评估。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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4/13 隔夜逆回购 -166.10 0.25%

4/12 隔夜逆回购 -187.11 0.25%

4/11 隔夜逆回购 -221.51 0.25%

4/8 三天逆回购 -216.18 0.25%

4/7 隔夜逆回购 -340.65 0.25%

《本周主要新闻》

--费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，美联储今年可能仍可以升息三次，但应该等待更多的证据显示美国经济成长稳固且通胀正在升向2%目标水准，然后再推进升息。

--美联储周二公布的一份会议记录显示，两家地区联储银行总裁在美联储3月会议前支持升息，因经济改善令收紧货币政策的信心增强。根据美联储3月贴现率会议记录，里奇蒙和堪萨斯城联储总裁支持上调主要贷款利率25个基点，“因就业市场状况持续改善，且预期通胀将上升”。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/13 七天期反向交易 0.33亿美元 0.85%(固定利率)

4/12 七天期反向交易 557.08 0(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行决策者周四为央行未来的行动力度设限，他们表示，无计划采取“直升机撒钱”的方式来向经济注资，但仍有意采取更有节制的举措来应对全球成长放缓造成的冲击。“我们没有考虑任何那样的举措。因此，不存在以任何形式实施此类政策的可能性，”欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲议会发表讲话时，对直接向欧元区居民发放现金的政策思路置评，部分人士认为，这是央行刺激经济的最后手段。

--欧洲央行周四公布的会议记录显示，在3月9-10日会议上，委员们就需要采取强有力措施普遍达成共识，不过一些委员对其中一些措施存有异议。会议记录显示，全球经济前景越发恶化，委员们普遍支持采取行动，尽管一些委员持保留意见。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 277,080

上周三 277,890

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当期变化 -810

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，如果近期通胀预期低迷的态势持续下去，央行准备再次扩大货币刺激。他强调，可通过“很多途径”进一步放松政策，进而实现通胀目标。有人认为日本央行1月决定实施负利率完全是为了压低日圆汇率，从而使日本出口获得贸易优势；黑田东彦对此予以反驳。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，自3月降息以来，91天期存单利率持稳在0.72%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行4,886.50亿台币定存单，与当日存单到期金额4, 886.5亿相较，定存单发行余额持平不变。

--台湾央行周三宣布300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.442%，标售结果符合市场预估的0.440%上下。

--台湾央行周二发行1,839.05亿台币定存单，与当日存单到期金额1, 840亿相较，定存单发行余额减0.95亿。

--台湾央行周一发行5,305.3亿台币定存单，与当日存单到期金额5,3 10.3亿相较，定存单发行余额减5亿。 (完)