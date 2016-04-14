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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 09:49 BJT

《香港重要政经日程》--4月14日-5月17日

================== 今日重要政经消息=================

4月14日（周四）

公布3月底外汇基金境外资产。

星展银行第二季中国及香港宏观经济展望记者会。

================== 近期重要政经消息=================

4月18日（周一）

14:00 第一电讯集团 在中国举行临时股东大会。

中国海外 公布首季度业绩。

4月19日（周二）

公布1-3月失业率。

4月21日（周四）

11:30 金石矿业 在中国举行股东特别大会。

公布3月份消费物价指数。

4月22日（周五）

中国建筑国际 公布首季度业绩。

中车时代电气 公布首季度业绩。

4月26日（周二）

公布3月份进出口数字。

中国平安保险 公布首季度业绩。

4月27日（周三）

马钢 公布首季度业绩。

维达国际 公布首季度业绩。

4月28日（周四）

中海发展 公布首季度业绩。

4月29日（周五）

公布3月份M-3货币供应数字。

公布3月底止外汇基金总资产。

11:00 允升国际 在香港举行股东特别大会。

5月5日（周四）

公布3月份零售销售数字。

5月6日（周五）

09:30 中海物业 股东周年大会。

10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。

11:30 中国海外发展 股东周年大会。

5月9日（周一）

14:30 嘉里建设 在香港举行股东周年大会。

5月11日（周三）

11:00 华昱高速 在香港举行股东周年大会。

港交所 公布首季度业绩。

5月12日（周四）

10:00 昆仑能源 股东周年大会。

14:45 长江基建 在香港举行股东周年大会。

10:00 高伟电子 在香港举行股东周年大会。

5月13日（周五）

公布第一季本地生产总值(GDP)数据。

14:00 花样年 股东周年大会。

14:30 台泥国际 在香港举行股东周年大会。

11:00 万科置业（海外） 在香港举行股东周年大会。

10:00 西部水泥 在香港举行股东周年大会。

12:00 长江和记 在香港举行股东周年大会。

10:00 e-Kong Group 在香港举行股东周年大会。

*5月17日

16:00 利亚零售 在香港举行股东周年大会。

11:00 映美控股 在香港举行股东周年大会。

11:00 腾邦控股 在香港举行股东周年大会。

注：（1）*代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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