《香港重要政经日程》--4月14日-5月17日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月18日
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
================== 今日重要政经消息=================
4月14日（周四）
公布3月底外汇基金境外资产。
星展银行第二季中国及香港宏观经济展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
4月18日（周一）
14:00 第一电讯集团 在中国举行临时股东大会。
中国海外 公布首季度业绩。
4月19日（周二）
公布1-3月失业率。
4月21日（周四）
11:30 金石矿业 在中国举行股东特别大会。
公布3月份消费物价指数。
4月22日（周五）
中国建筑国际 公布首季度业绩。
中车时代电气 公布首季度业绩。
4月26日（周二）
公布3月份进出口数字。
中国平安保险 公布首季度业绩。
4月27日（周三）
马钢 公布首季度业绩。
维达国际 公布首季度业绩。
4月28日（周四）
中海发展 公布首季度业绩。
4月29日（周五）
公布3月份M-3货币供应数字。
公布3月底止外汇基金总资产。
11:00 允升国际 在香港举行股东特别大会。
5月5日（周四）
公布3月份零售销售数字。
5月6日（周五）
09:30 中海物业 股东周年大会。
10:00 香港飞机工程 在香港举行股东周年大会。
11:30 中国海外发展 股东周年大会。
5月9日（周一）
14:30 嘉里建设 在香港举行股东周年大会。
5月11日（周三）
11:00 华昱高速 在香港举行股东周年大会。
港交所 公布首季度业绩。
5月12日（周四）
10:00 昆仑能源 股东周年大会。
14:45 长江基建 在香港举行股东周年大会。
10:00 高伟电子 在香港举行股东周年大会。
5月13日（周五）
公布第一季本地生产总值(GDP)数据。
14:00 花样年 股东周年大会。
14:30 台泥国际 在香港举行股东周年大会。
11:00 万科置业（海外） 在香港举行股东周年大会。
10:00 西部水泥 在香港举行股东周年大会。
12:00 长江和记 在香港举行股东周年大会。
10:00 e-Kong Group 在香港举行股东周年大会。
*5月17日
16:00 利亚零售 在香港举行股东周年大会。
11:00 映美控股 在香港举行股东周年大会。
11:00 腾邦控股 在香港举行股东周年大会。
注：（1）*代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透1月18日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.882 69人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.90 7.82 2.45 南玻 11.13 5.92 2.13 深康佳 4.35 2.80 1.76 ST中华 11.49 4.79 2.72 ST中冠 9.6
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546