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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 09:53 BJT

澳洲经济指标总览--4月14日

经济指标                 时段      最新值      前月(季)值    下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                   5月5日
 商品及服务收支(亿澳元)                    2月        逆差34.10   逆差29.37         
     出口(较前月)                                           -1%         +1%         
     进口(较前月)                                          持平         -1%         
                                                                                    
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                             5月5日
       (较前月)                            2月             持平       +0.3%         
                                                                                    
 就业市场(经季节调整)                                                            5月19日
 就业人口(较前月变动,万人)                 3月            +2.61       -0.07         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                            -0.88       +1.40         
                                                                             
 失业率                                                    5.7%        5.8%         
 就业参与率                                               64.9%       64.9%         
                                                                                    
 消费者物价指数(CPI)                                                             4月27日
 总体CPI(较前季)                          第四季          +0.4%       +0.5%         
     (较上年同期)                                         +1.7%       +1.5%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.6%       +0.3%         
     (较上年同期)                                         +2.1%       +2.1%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.5%       +0.4%         
     (较上年同期)                                         +1.9%       +2.1%         
                                                                                    
 国际贸易价格指数                                                                4月28日
 进口物价(较前季)                         第四季          -0.3%       +1.4%         
 出口物价(较前季)                                         -5.4%        持平         
                                                                                    
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                               5月31日
 经常帐收支                               第四季        赤字211     赤字188         
 商品与服务贸易收支                                   逆差99.29   逆差73.37         
                                                                                    
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                            6月1日
     (较前季)                             第四季          +0.6%       +1.1%  
     (较上年同期)                                         +3.0%       +2.7%  
 (完)

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